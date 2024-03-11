"Минимум 50-60 поедут": в Раде рассказали, когда нардепы будут воевать на фронте

Сейчас нардепы не могут подписывать контракты с любой воинской частью. Тогда как гражданскому лицу запрещено находиться на фронте без боевого распоряжения, рассказал заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

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Заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко заявил, что среди депутатов только около 180 человек — лица призывного возраста. Он считает, что такое количество личного состава на войну не повлияет. Об этом он сообщил в интервью "Телеграфу".

"Если взять депутатов призывного возраста, которые подлежат мобилизации, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных", — сказал Руслан Горбенко.

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Он убежден, что 180 человек не помогут армии. Однако сейчас пять-восемь депутатов точно служит. Горбенко отметил, что было бы и больше желающих, однако нардепы не могут подписывать контракт не только с территориальной обороной, но и с любой воинской частью. Зато чтобы гражданский человек находился на линии фронта, нужно боевое распоряжение.

"Но есть предложение, и оно содержится в правках к законопроекту, чтобы депутат имел возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию", — подчеркнул он.

Руслан Горбенко убежден, если правки примут, то будет больше чем пять-восемь человек, которые после заседания парламента поедут на фронт. В частности, некоторые могут быть оператором БПЛА, а кто-то водителем грузовика.

"По меньшей мере 50-60 депутатов поедут, и будут приписаны к отдельной воинской части", — добавил он.

Напомним, 10 марта министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине будут мобилизовать осужденных граждан. В частности, на рассмотрении Верховной Рады появится соответствующий законопроект, тогда как за него могут проголосовать в двух чтениях на ближайшем заседании.

В тот же день глава "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что на следующей неделе Рада может начать рассмотрение ключевых поправок к законопроекту о мобилизации.