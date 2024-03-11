"Щонайменше 50-60 поїдуть": у Раді розповіли, коли нардепи воюватимуть на фронті

Наразі нардепи не можуть підписувати контракти з будь-якою військовою частиною. Тоді як цивільній особі заборонено перебувати на фронті без бойового розпорядження, розповів заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

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Заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко заявив, що серед депутатів лише близько 180 людей — особи призовного віку. Він вважає, що така кількість особового складу на війну не вплине. Про це він повідомив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу — це 5-6 тисяч військових", — сказав Руслан Горбенко.

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Він переконаний, що 180 людей не допоможуть армії. Проте наразі п'ять-вісім депутатів точно служить. Горбенко зауважив, що було б і більше бажаючий, проте нардепи не можуть підписувати контракт не тільки з територіальною обороню, але й з будь-якою військовою частиною. Натомість аби цивільна людина перебувала на лінії фронту, потрібне бойове розпорядження.

"Але є пропозиція, і вона міститься в правках до законопроєкту, щоб депутат мав можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням", — наголосив він.

Руслан Горбенко переконаний, якщо правки приймуть, то буде більше ніж п'ять-вісім людей, які після засідання парламенту поїдуть на фронт. Зокрема, дехто може бути оператором БПЛА, а хтось водієм вантажівки.

"Щонайменше 50-60 депутатів поїдуть, і будуть приписані до окремої військової частини", — додав він.

Нагадаємо, 10 березня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні мобілізуватимуть засуджених громадян. Зокрема, на розгляді Верховної Ради з'явиться відповідний законопроєкт, тоді як за нього можуть проголосувати у двох читаннях на найближчому засіданні.

Того ж дня голова "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що наступного тижня Рада може розпочати розгляд ключових правок до законопроєкту про мобілізацію.