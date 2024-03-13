Принципы мобилизации в Украине: в МО рассказали, отправят ли на фронт силовиков и тыловиков

Из соображений безопасности в ведомстве не назвали количество людей, которое планируют набрать в Силы обороны, но отметили, что оно будет корректироваться в зависимости от ситуации на фронте. Также в МО говорят, что не будут отправлять на передовую всех представителей силовых структур.

В Министерстве обороны Украины рассказали, как будет продолжаться процесс мобилизации, почему Генштаб не может использовать те резервы, которые уже есть, и почему нужно мобилизовать 400-500 тысяч. Ответ обнародовали на страницах издания Financial Times.

В Минобороны отметили, что рекрутинговая кампания МОУ пока предлагает набор на ограниченный круг военных специальностей, а на почти 8 тысяч открытых вакансий сейчас есть более 90 тысяч заявок.

Какое количество планируют мобилизовать

В ведомстве отметили, что из соображений безопасности не будут разглашать количество людей, которые планируют привлечь в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий, и которые невозможно удовлетворить сразу.

Процесс усиления подразделений Сил обороны продолжается. Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект, которым предложено установить конечный срок службы на уровне 36 месяцев.

"Изменения в закон о мобилизации также дадут возможность понять мобилизационный потенциал в государстве через совершенствование процесса воинского учета, создание соответствующих цифровых механизмов. Изменения в механизм мобилизации касаются подготовки военнослужащих. Во время военного положения такая подготовка составит до 3 месяцев, что включает базовую общевойсковую подготовку и подготовку по специальности", — отметили в МО.

Планируют ли мобилизовать силовиков

Как сообщили в Минобороны, новый законопроект предлагает мобилизацию определенной части полицейских, впрочем, процент должен быть определен таким образом, чтобы полиция и дальше выполняла свою функцию обеспечения правопорядка.

Также в ведомстве отметили, что отдельные подразделения СБУ и так воюют на фронте и находятся непосредственно на линии соприкосновения. Также специалисты СБУ, параллельно ведут борьбу со шпионажем, противодействуют киберугрозам, выполняют задачи разведывательного и антитеррористического характера и тому подобное.

"В целом призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ, к сожалению, используются спекулятивно, для распространения мнения, что защита Украины не является делом всех ее граждан, а лишь задачей отдельных кругов общества", — отметили в МО.

Будут ли отправлять на фронт военнослужащих, находящихся в тылу

Как сообщили в оборонном ведомстве, на фронте не могут одновременно находиться все военнослужащие, потому что кто-то должен заниматься логистикой, разведкой, обеспечением, планированием, командованием, проводить операции некинетического воздействия, разрабатывать и ремонтировать вооружение, лечить и проводить реабилитацию военных и тому подобное.

В Министерстве обороны отметили, работают над оценкой эффективности использования военнослужащих, поэтому, проводится функциональный аудит подразделений МОУ и Генерального штаба.

Напомним, что во время новой волны мобилизации в 2024 году в Украине могут призвать до 500 тысяч граждан. Согласно данным парламентского экономического комитета, из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн имеют право на мобилизацию.