"Сами идите туда": работник ТЦК рассказал, как украинцы реагируют на повестки (фото)

По словам военного Мирослава Перепички, большинство мужчин нормально реагируют на вручение повестки, но были и такие, кто встречал словами: "а вы там не были". Даже после объяснений о службе в ВСУ, которую нес защитник, люди говорят: "ты должен был там остаться".

Военнослужащий Мирослав Перепичка до осени 2022 года защищал Украину от российской армии, однако из-за ранения и длительной реабилитации начал нести службу в Ивано-Франковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об отношении гражданских людей к работникам ТЦК и СП боец рассказал "Суспільному".

22-летний военный — стрелок в роте охраны, а службу в Ивано-Франковском ТЦК и СП начал в июне 2023 года. В обязанности Перепички входит охрана административных зданий, поисковые мероприятия и захоронение защитников.

Как украинцы реагируют на вручение повесток

Перепичка уточнил, что вручать повестки мужчинам ему приходилось нечасто, такое было лишь "несколько раз".

"Я всегда старался культурно, вежливо представиться, показать военный билет, спросить его данные. Большинство людей нормально относились, но, бывало, попадались и такие люди, которые начинали "кипишевать", говорили: "А сами идите туда, а вы там не были". Стараешься объяснить, что ты только оттуда, а до них вот не доходит. А некоторые говорят: "Чего ты сюда приехал? Ты должен был там остаться", — рассказывает боец.

Работник ТЦК рассказал, как украинцы реагируют на повестки

По словам защитника, в Telegram-каналах, которые информируют о вручении повесток пишут такое, что "в голове не укладывается".

"Некоторые мужчины пишут, что надо женщин отправлять воевать, некоторые пишут, что вот мы не выйдем на протест, потому что нас сразу загребут, пусть женщины выходят. И много таких сообщений, когда нельзя назвать их мужчинами", — говорит Перепичка.

Большинство представителей ТЦК и СП — военные, вернувшиеся с фронта

Перепичка отметил, что в роте охраны Ивано-Франковского городского ТЦК и СП 70-80% работников — военные, которые, как и он, вернулись из зоны боевых действий.

Кроме того, военный рассказал, что его возмущает то, когда люди говорят, что "в ТЦК сидят только те, кто откупился". По его словам, это "очень накрученный миф".

"У нас большинство ребят — после боевых, из разных бригад и подразделений. То есть много бойцов, которые уже увидели достаточно, получили ранения и не могут нести службу в зоне боевых действий. Они решили перевестись в ТЦК и служить здесь", — уверяет он.

Работник ТЦК рассказал, как украинцы реагируют на повестки Фото: Суспільне

Работают ли сотрудники ТЦК и СП из других областей в Ивано-Франковске

По словам военнослужащего, бывает и такое, что в Ивано-Франковск приезжают на службу сотрудники ТЦК и СП из области, например, из "Верховины, Долины, Коломыи". Однако, он утверждает, что людей из других областей нет.

В "тыловых городах" люди должны уважать военных

Как отмечает Перепичка, в тыловых городах Украины люди должны уважать военнослужащих и быть толерантными.

"Когда едешь в общественном транспорте, люди на тебя оглядываются и смотрят, как не знаю на кого. Я ловлю на себе эти взгляды и мне неприятно. К военным люди должны относиться с уважением, с честью. Потому что многих военнослужащих, вернувшихся с передовой, немного удивляют и пугают толпы, движение, жизнь. Потому что там жизнь — совсем другая", — говорит он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что правоохранители в Черновицкой области задержали двух мужчин, которые напали на работников ТЦК вблизи контрольно-пропускного пункта. Сначала они наехали на них авто, а затем били топором.