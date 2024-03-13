Сбрасывают с Mavic "изо дня в день": ВС РФ вдвое увеличили использование химоружия, — Лиховий (видео)

По словам представителя ОСУВ "Таврия", только за вчерашние сутки, 12 марта, зафиксировали пять сбросов дронами боеприпасов с химическим веществом слезоточивого удушающего действия.

Российские оккупанты вдвое увеличили сбросы боеприпасов с химическим веществом с дронов Mavic, по сравнению с февралем. Об этом в среду, 13 марта, сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По словам Лиховия, практика использования противником боеприпасов с химическим веществом наблюдается "изо дня в день". Он уточнил, что только за вчерашние сутки, 12 марта, зафиксировали пять сбросов таких боеприпасов с химвеществом слезоточивого удушающего действия.

"Общее количество таких сбросов постоянно растет. Против прошлого месяца их применение возросло почти вдвое", — отмечает начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия".

Также Лиховий рассказал, что чтобы противодействовать российским дронам Mavic, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.

"Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, у нашей войны ХХІ века реалии таковы, что нужно защищаться и ими также", — добавил он.

Химические атаки ВС РФ на позиции ВСУ

Напомним, ранее Командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что войска Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения осуществили уже 1068 химических атак на позиции Сил обороны.

В заметке добавили, что только за февраль 2024 года зафиксировали 250 подобных случаев (244 применения ВОГ, 1 применение газа и 5 применений других боеприпасов с химическим веществом). Кроме того, уточняется, что чаще всего враг использует химические гранаты, такие как К-51, которые сбрасывают с БПЛА.

Фото: Facebook

Аналитики Института изучения войны отметили, что ВС РФ могут нарушать Конвенцию о химическом оружии (КХО), которую Россия подписала в 1997 году. Хлорпикрин по своим характеристикам близок к слезоточивому газу, он не обязательно приводит к летальному исходу, но может вызвать крайне тяжелые последствия, если его вдыхать. КХЗ запрещает применение хлорпикрина в боевых действиях.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что больше всего фиксируется случаев применения химоружия ВС РФ с помощью гранатометных выстрелов.

Также лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что российский дрон обнаруживает украинский блиндаж и сбрасывает химическую гранату поблизости. Когда бойцы эвакуируются, их атакуют FPV-дроны.