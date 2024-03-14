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"Вручение" повесток по телефону, почте и через родственников: обязательно ли приходить в ТЦК

Татьяна Вишневская
Фото: УНИАН | Юрист объяснил, явка по каким повесткам не является обязательной (иллюстративное фото)

Юрист Константин Гритчин разобрал случаи, когда оповещение от военкомата не обязывает на него реагировать. Также эксперт объяснил, могут ли военнообязанного мобилизовать "заочно".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и гражданам вручают повестки, но не во всех случаях документ считается законным и обязывает прийти в ТЦК. Об этом подробно рассказал юрист Константин Гритчин.

Вызов в ТЦК по телефону — это законно?

Военкомат может вызвать военнообязанного для выполнения обязанности по воинскому учету — уточнения данных и прохождения медицинского осмотра. Если приглашение проигнорировано, за это может грозить административная ответственность — штраф от 3400 до 5100 гривен.

Однако повестку не могут вручить по почте, если речь идет не о заказном письме. Так же содержание приглашения не могут передать по телефону.

Человека могут мобилизовать "заочно"?

Для мобилизации обязательно предусмотрена личная явка призывника. Перед отправкой в воинскую часть он должен обновить данные о себе и пройти ВВК. Решение о самой мобилизации должно быть вручено под подпись — уже после медосмотра.

Если представить, что в ТЦК уже "заочно" приняли решение о мобилизации человека, который даже не приходил по повестке, его все равно не получится привлечь к ответственности. Состав преступления по статье об уклонении от призыва отсутствовал бы.

Как происходит законное вручение повестки?

Повестку по закону могут вручить через соответствующие органы местного самоуправления, а также руководителей предприятий, учреждений и организаций (в том числе учебных заведений). Также приглашение в ТЦК могут выдать непосредственно его работники.

Если повестка поступила на предприятие, ответственный за ведение воинского учета обязан ее вручить под подпись. В случае отказа работника составляется соответствующий акт, который отправляется в военкомат.

Есть два варианта развития событий в случае законного вручения повестки:

  • она получена под подпись;
  • лицо отказалось, поэтому был составлен акт с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

Если повестка была незаконной, в ТЦК можно не идти?

Если данных о вручении повестки нет, доказать вину лица в отказе от нее невозможно. То есть оставленные в почтовом ящике или дверях приглашения, вызовы по телефону и врученные через родственников повестки не считаются на самом деле врученными и правомерными. Явка в военкомат после такого извещения не обязательна.

Однако повестка — не единственная причина, которая обязывает военнообязанного посетить военкомат. Также каждый такой гражданин должен периодически проходить ВВК и обновлять данные о себе. Мало того, с 30 декабря 2022 года на подачу документов об основании для получения отсрочки дается 7 дней.

Напомним, юрист Марина Токмач рассказала, кто может отказаться от повестки в Украине.

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