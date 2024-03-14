"Вручение" повесток по телефону, почте и через родственников: обязательно ли приходить в ТЦК

Юрист Константин Гритчин разобрал случаи, когда оповещение от военкомата не обязывает на него реагировать. Также эксперт объяснил, могут ли военнообязанного мобилизовать "заочно".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и гражданам вручают повестки, но не во всех случаях документ считается законным и обязывает прийти в ТЦК. Об этом подробно рассказал юрист Константин Гритчин.

Вызов в ТЦК по телефону — это законно?

Военкомат может вызвать военнообязанного для выполнения обязанности по воинскому учету — уточнения данных и прохождения медицинского осмотра. Если приглашение проигнорировано, за это может грозить административная ответственность — штраф от 3400 до 5100 гривен.

Однако повестку не могут вручить по почте, если речь идет не о заказном письме. Так же содержание приглашения не могут передать по телефону.

Человека могут мобилизовать "заочно"?

Для мобилизации обязательно предусмотрена личная явка призывника. Перед отправкой в воинскую часть он должен обновить данные о себе и пройти ВВК. Решение о самой мобилизации должно быть вручено под подпись — уже после медосмотра.

Если представить, что в ТЦК уже "заочно" приняли решение о мобилизации человека, который даже не приходил по повестке, его все равно не получится привлечь к ответственности. Состав преступления по статье об уклонении от призыва отсутствовал бы.

Как происходит законное вручение повестки?

Повестку по закону могут вручить через соответствующие органы местного самоуправления, а также руководителей предприятий, учреждений и организаций (в том числе учебных заведений). Также приглашение в ТЦК могут выдать непосредственно его работники.

Если повестка поступила на предприятие, ответственный за ведение воинского учета обязан ее вручить под подпись. В случае отказа работника составляется соответствующий акт, который отправляется в военкомат.

Есть два варианта развития событий в случае законного вручения повестки:

она получена под подпись;

лицо отказалось, поэтому был составлен акт с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

Если повестка была незаконной, в ТЦК можно не идти?

Если данных о вручении повестки нет, доказать вину лица в отказе от нее невозможно. То есть оставленные в почтовом ящике или дверях приглашения, вызовы по телефону и врученные через родственников повестки не считаются на самом деле врученными и правомерными. Явка в военкомат после такого извещения не обязательна.

Однако повестка — не единственная причина, которая обязывает военнообязанного посетить военкомат. Также каждый такой гражданин должен периодически проходить ВВК и обновлять данные о себе. Мало того, с 30 декабря 2022 года на подачу документов об основании для получения отсрочки дается 7 дней.

Напомним, юрист Марина Токмач рассказала, кто может отказаться от повестки в Украине.

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