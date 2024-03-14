"Ночь была напряженной": в ВСУ объяснили удары Shahed по Украине (видео)

Российские войска осуществили скоординированные запуски иранских дронов-камикадзе с южного направления. Всего ночью Украину атаковали 36 ударных Shahed.

Российские войска и в дальнейшем осуществляют атаки, ведь сейчас это для него основной способ террора в ночное время суток. Подробности сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в эфире телемарафона.

С юга оккупанты провели скоординированные запуски по центральным регионам Украины и на северо-восток. Они запускали дроны-камикадзе типа Shahed.

Два дрона Силы обороны уничтожили в воздушном пространстве Николаевской области. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали, затем состоялась мощная боевая работа.

"Это основной способ террора в ночное время", — сообщила она.

Обстрел юга Украины 14 марта

Силы обороны юга Украины сообщили, что во время дроновой атаки два Shahed-131/136, летевших на Николаевскую область, силами противовоздушной обороны были уничтожены на севере области.

По данным Генштаба, российские войска ночью атаковали Украину 36 дронами-камикадзе Shahed. Во время боевой работы силы ПВО уничтожили 22 ударных БПЛА. О пусках ракет различного базирования и ликвидации этого типа воздушных целей командование не отчитывалось.

Напомним, 11 марта Гуменюк объяснила, почему войска РФ массированно бьют по Одессе. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские дроны совершали очень много маневров среди жилой застройки, чем подвергли опасности гражданское население. Вражеские БПЛА активно маневрировали среди жилых кварталов. Пресс-секретарь отметила, что в последнее время противник часто прибегает к такой тактике, еще больше угрожая мирному населению.