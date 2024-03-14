"Президент в курсе": у Байдена прокомментировали ядерные угрозы Путина

Белый дом называют ядерную риторику Кремля "безрассудной и безответственной". Несмотря на все угрозы Москвы, как предупредили в администрации, США продолжат поддерживать Украину.

Администрация Белого дома высказала свои комментарии относительно ядерных угроз, исходящих от президента России, Владимира Путина. Представители заявили, что президент США, Джо Байден, получил информацию по этому вопросу. Об этом сообщил спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент, конечно, в курсе", — сказала она.

Представитель Белого дома добавила, что Владимир Путин вновь подтвердил позицию по ядерной доктрине России. Она охарактеризовала высказывания Путина как "неразумную" риторику.

"Тем не менее, ядерная риторика России была безрассудна и безответственна в течение всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации и оправдания. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — заявила Карин Жан-Пьер.

Напомним, что 13 марта в СМИ писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва технически готова к ядерной войне, тогда как в Вашингтоне выразили беспокойство по этому поводу.

9 марта в СМИ сообщили, что США готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине в конце 2022 года. Администрация Байдена была "особенно обеспокоена".

10 марта в СМИ заявили, что Вашингтон готовил ответ Москве на возможное применение ядерного оружия по Украине. Однако контрход США должен был быть неядерным, но с драматической реакцией.