"Почему-то попутали": в Раде объяснили, почему переписывание авто на жен не поможет уклонистам

Из нового законопроекта о мобилизации убрали все, что нарушает права граждан. Однако пункт об управлении автомобилем для уклонистов оставили и поддержали правку относительно механизмов привлечения этих военнообязанных к ответственности.

Переписывание своих авто на жен не поможет украинцам, которые уклоняются от мобилизации, потому что норма касается сугубо управления транспортным средством. Об этом в эфире телеканала "Киев24.News" сказал народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его словам, из нового законопроекта о мобилизации убрали все, что нарушает права граждан. Что касается автомобилей, то этот пункт в законопроекте оставили и поддержали правку относительно механизмов по привлечению к ответственности уклонистов.

"Если вы получили повестку, но уклоняетесь и ТЦК вас подает как уклониста. Далее вас по базе смотрит полиция, есть ли, например, у вас водительское удостоверение, то оно получает какую-то галочку, что вам как уклонисту запрещено управлять транспортным средством", — рассказал Федиенко.

Он отметил, что если полиция останавливает такого гражданина, то сообщает ему, что он является уклонистом и его водительское удостоверение является недействительным.

"Многие граждане Украины почему-то попутали относительно ограничения владения транспортным средством и начали перерегистрировать свое транспортное средство на жен, сестер и тому подобное. Но нет, друзья. Эта норма касается сугубо управления транспортным средством. Сейчас эта норма, по состоянию на сегодня, осталась в проекте закона. Только там механизм выполнения этой нормы, которая будет перенесена все же в Кодекс Украины об административных правонарушениях", — сказал Федиенко.

Напомним, что 13 марта в Министерстве обороны Украины рассказали, как будет продолжаться процесс мобилизации, почему Генштаб не может использовать те резервы, которые уже есть, и почему нужно мобилизовать 400-500 тысяч.

Ранее юрист Марина Токмач рассказала, кто может отказаться от повестки в Украине.