В Украине значительно возросло число женщин, которым подарили машину: в СМИ назвали причину (фото)

Журналисты допускают, что мужчины начали массово переписывать свои машины на жен из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих существенные ограничения в распоряжении движимым имуществом для уклонистов.

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В Украине за последний год резко возросло количество перерегистраций автомобилей по договорам дарения — в 2,3 раза. Среди одаренных — много женщин, сообщает сайт расследований NGL.media.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, которые фиксируют все эти процессы ежемесячно в реестре данных о транспортных средствах и их владельцах.

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По анализу журналистов, если обычно ежемесячно случаев перерегистрации через процедуру дарения было около 200, то с лета 2023 года количество таких операций начало расти.

"В декабре количество таких договоров было почти 500, в январе — превысило 1000, в феврале — достигло почти 1300 договоров", — приводит цифры издание.

Кроме того, как отмечают журналисты, среди владельцев автомобилей после перерегистрации достаточно весомой стала доля женщин. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составляло 175 против 110, в ноябре — 157 против 144, в декабре — уже 361 против 114.

"А в январе этого года это соотношение возросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", — акцентируют журналисты.

Среди автомобилей, которые в последние месяцы дарили женщинам чаще всего, — преимущественно автомобили 2007-2018 годов выпуска, а самыми популярными моделями были Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Новых автомобилей 2022-2023 годов выпуска всего восемь десятков.

"Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны", — констатируют в издании.

Журналисты высказали такую гипотезу: украинские мужчины начали массово переписывать свои машины на жен из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих существенные ограничения в распоряжении движимым имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Однако журналисты считают такие поступки действиями на упреждение, потому что ни один из таких законопроектов пока не стал законом.

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