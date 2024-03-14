США провели тайные переговоры с Ираном из-за атак на корабли в Красном море, — СМИ

США неоднократно обвиняли Иран в поставках хуситам беспилотников и ракет для осуществления ими нападений на судоходство, но Тегеран настаивает на том, что боевики действуют самостоятельно.

США провели тайные переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран использовать свое влияние на йеменское движение Хути, чтобы прекратить атаки на суда в Красном море. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских и иранских чиновников.

Американские представители пытались убедить Тегеран использовать свое влияние на йеменское движение Хути, чтобы прекратить нападения на корабли в Красном море, по словам американских и иранских чиновников. Вашингтон также выразил обеспокоенность относительно расширения ядерной программы Ирана.

Посредниками между представителями США и Ирана были оманские чиновники. Они не говорили напрямую.

Второй раунд переговоров был запланирован на февраль, но его отложили. США, как говорится в материале, пытались приложить усилия для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

США неоднократно обвиняли Иран в поставках хуситам беспилотников, ракет и разведывательных данных для осуществления ими нападений на судоходство. Иран признает, что политически поддерживает хуситов, однако настаивает на том, что боевики действуют самостоятельно.

Несмотря на многочисленные удары США и Великобритании по военным объектам хуситов, группировка продолжала совершать нападения на международные суда.

Операция Prosperity Guardian и удары по хуситам

Пентагон объявил в декабре 2023 года о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Совместные действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в акватории Красного моря. Американские военные назвали этот регион критически важным водным путем для торговли. Это главный коммерческий коридор, который положительно способствует международному экономическому сотрудничеству.

ВМС США и Великобритании 10 января 2024 года отбили самую массированную атаку хуситов. Беспилотники и ракеты были уничтожены американскими эсминцами, истребителями F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower. Также для защиты привлекли эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании.

Напомним, войска РФ, как сообщили 14 марта в DeepState, имеют успехи на нескольких направлениях, оккупанты подтягивают резервы. Аналитики отметили, что особенно ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском направлении, где российские войска пытаются установить контроль над Бердичами и Орловкой. Ситуация также ухудшилась возле Невельского.