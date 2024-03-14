Враг пытается атаковать: оккупанты не могут продвинуться под Бахмутом, — ВСУ

По словам главы пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, на данном направлении российская артиллерия работает постоянно – и днем, и ночью.

Российские войска сталкиваются с затруднениями в продвижении по направлению к Бахмуту Донецкой области. Украинские защитники успешно препятствуют прогрессу оккупантов. Тем не менее, обстановка на этом сегменте фронта продолжает оставаться высоконапряженной и интенсивной. Об этом сообщил глава прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников во время телемарафона.

Отмечается, что "противник не смог продвинуться вдоль каких-либо участков Бахмутского фронта". Тем не менее, оккупационные силы все еще осуществляют атаки на нескольких передовых позициях.

"В направление Часового Яра — это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, которое прикрывает трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг также пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает покоя Клищиевке и Андреевке. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки выбить нас с позиций", — рассказал Калашников.

Согласно заявлению военного, российская артиллерия действует непрерывно как днем, так и ночью. Кроме того, захватчики применяют фугасные авиационные бомбы.

Напомним, 11 марта экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что украинским военным нужно перейти от обороны к наступлению, чтобы перехватить инициативу на фронте у российских оккупантов. По его словам, сейчас враг продвигается только на тактическом уровне.

8 марта командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщил, что на Бахмутском направлении заметили дополнительные резервы ВС РФ. Враг хотел попробовать атаковать новые населенные пункты.