Танки и БМП: Беларусь направила эшелон военной техники к границе с Литвой, — "Гаюн" (фото)

По данным мониторинговой группы, в эшелоне размещены боевые машины пехоты, танки Т-72Б, инженерная военная техника и автомобили. Кроме того, насчитали три вагона со снаряжением и боеприпасами.

Беларусь перебросила военную технику и военнослужащих к границе с Литвой в ночь на 14 марта. Эшелон состоял из 46 вагонов и был направлен в Ошмянский район. Об этом 14 марта сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале, а также информирует "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Согласно данным "Гаюна", подразделения 19-й механизированной бригады, включая 1-й отдельный механизированный батальон и 4-й отдельный танковый батальон, были перемещены в Ошмянский район, который граничит с Литвой.

Фото со станции Заслоново при погрузке 1-го отдельного механизированного батальона 19-й механизированной бригады Фото: "Сообщество железнодорожников Беларуси"

По информации "Сообщества железнодорожников Беларуси", эшелон с военной техникой прибыл на станцию Ошмяны ночью. В составе эшелона были:

4 пассажирских вагона с личным составом Вооруженных сил Беларуси;

3 крытых вагона со снаряжением и боеприпасами;

39 вагонов-платформ. На этих платформах были размещены боевые машины пехоты, танки Т-72Б, инженерная военная техника и автомобили.

Фото: "Сообщество железнодорожников Беларуси"

"Министерством обороны Беларуси заявлялось, что погрузка данного эшелона выполняется в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил", — отмечают в организации.

Фото: "Сообщество железнодорожников Беларуси"

По данным "Гаюна", перемещение подразделений 19-й механизированной бригады к границе происходило в несколько этапов: 11 марта был сформирован первый эшелон на станции Заслоново, 12 марта он был замечен в Орше, а 13 марта отправился второй эшелон со станции Заслоново, с техникой 4-го отдельного танкового батальона. Оба эшелона были объединены 13 марта и отправлены на станцию Ошмяны.

Проверка боевой готовности в Беларуси

11 марта стало известно, что в Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. В Минобороны страны отметили, что проверка носит комплексный характер, в частности военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. Также запланирована переброска военной техники.

Ранее, 22 февраля, "Беларускі Гаюн" сообщал, что в Беларуси запланированы масштабные военные учения армии РБ и РФ на 2025 год, однако они могут не состояться из-за войны в Украине.