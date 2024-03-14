Танки и БМП: Беларусь направила эшелон военной техники к границе с Литвой, — "Гаюн" (фото)
По данным мониторинговой группы, в эшелоне размещены боевые машины пехоты, танки Т-72Б, инженерная военная техника и автомобили. Кроме того, насчитали три вагона со снаряжением и боеприпасами.
Беларусь перебросила военную технику и военнослужащих к границе с Литвой в ночь на 14 марта. Эшелон состоял из 46 вагонов и был направлен в Ошмянский район. Об этом 14 марта сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале, а также информирует "Сообщество железнодорожников Беларуси".
Согласно данным "Гаюна", подразделения 19-й механизированной бригады, включая 1-й отдельный механизированный батальон и 4-й отдельный танковый батальон, были перемещены в Ошмянский район, который граничит с Литвой.
По информации "Сообщества железнодорожников Беларуси", эшелон с военной техникой прибыл на станцию Ошмяны ночью. В составе эшелона были:
- 4 пассажирских вагона с личным составом Вооруженных сил Беларуси;
- 3 крытых вагона со снаряжением и боеприпасами;
- 39 вагонов-платформ. На этих платформах были размещены боевые машины пехоты, танки Т-72Б, инженерная военная техника и автомобили.
"Министерством обороны Беларуси заявлялось, что погрузка данного эшелона выполняется в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил", — отмечают в организации.
По данным "Гаюна", перемещение подразделений 19-й механизированной бригады к границе происходило в несколько этапов: 11 марта был сформирован первый эшелон на станции Заслоново, 12 марта он был замечен в Орше, а 13 марта отправился второй эшелон со станции Заслоново, с техникой 4-го отдельного танкового батальона. Оба эшелона были объединены 13 марта и отправлены на станцию Ошмяны.
Проверка боевой готовности в Беларуси
11 марта стало известно, что в Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. В Минобороны страны отметили, что проверка носит комплексный характер, в частности военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. Также запланирована переброска военной техники.
Ранее, 22 февраля, "Беларускі Гаюн" сообщал, что в Беларуси запланированы масштабные военные учения армии РБ и РФ на 2025 год, однако они могут не состояться из-за войны в Украине.