"Полная капитуляция Украины": Медведев объявил так называемую "российскую формулу мира"

Необходимым пунктом завершения войны бывший президент РФ назвал то, что "вся территория Украины — это территория Российской Федерации".

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, предложил так называемую "российскую формулу мира", которая предусматривает полное уничтожение Украины. Свое заявление он опубликовал в Telegram.

Он заявил, что РФ требует "выплаты всех положенных компенсаций". Важным решением в случае капитуляции Киева представитель Кремля назвал "принятие акта о воссоединении территорий Украины с РФ".

Медведев отметил, что следует достичь так называемого "консенсус с международным сообществом". Он считает, что Украина должна объявить "полную и безоговорочную капитуляцию", "провести демилитаризацию". Бывший российский президент настаивает на том, чтобы "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".

Также заместитель председателя Совбеза РФ объявил о том, что западные государства должны признать "киевский политический режим нацистским". Именно как нынешние украинские партнеры должны, по его мнению, провести "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Российский чиновник считает, что Украина должна выплаты компенсации России, в частности, возмещение родственникам солдат РФ. Необходимым пунктом он назвал то, что вся территория Украины — это территория Российской Федерации".

"Такой может быть мягкая российская формула мира", — считает Медведев.

Напомним, 7 марта экс-президент РФ отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о поддержке Украины без "никаких ограничений". Он во время встречи с лидерами парламентских партий страны рассказал о ситуации на украинском фронте и о том, какой он видит дальнейшую поддержку Киева.