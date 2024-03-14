"Делать нечего — только умирать": в ЛСР обратились к бойцам ВС РФ с предложением (аудио)

Заместитель командира "Цезарь" отметил, что российские военные имеют выбор и могут спастись. Он заверил, что добровольцы не борются с теми, у кого на руках нет крови невинных.

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" записал "сообщение для путинских войск". Об этом сообщила пресс-служба 14 марта.

В легионе подчеркнули, что аудио было записано на минометной позиции. "Цезарь" обратился к российским солдатам и офицерам.

"В российской армии сейчас делать нечего — только умирать. Раньше у вас был непростой выбор: пойти и сгинуть в мясном штурме или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь", — отметил он.

Андронников объяснил, что сейчас ситуация стала проще, ведь легионеры сами пришли к российским войскам.

"Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками. Вы наши сограждане. Мы не боремся с теми, кто спасается от путинского режима и не убивает невинных", — заявил "Цезарь".

Он предложил российским военнослужащим сдаться в плен. Для тех, у кого "остались совесть и воинская честь", есть еще альтернатива — присоединение к добровольцам.

Напомним, начальник штаба "Российского добровольческого корпуса" Александр "Фортуна" сообщил, что российские добровольцы уже взяли в плен нескольких российских бойцов. Он рассказал, что подготовка к рейду в Белгородскую и Курскую области заняли несколько месяцев.

В соцсетях появилась аудиозапись, которая свидетельствует о панике в РФ. Россиянка пожаловалась, что эвакуацию мирных жителей Белгородской области блокирует местная власть.