"Это критический момент": Столтенберг призвал НАТО не дать Путину одержать победу в войне

По словам генсека Альянса, страны блока должны обеспечить Киев всем необходимым как можно быстрее.

Члены НАТО должны оперативно предоставить Украине дополнительную военную поддержку, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, связанные с потенциальной победой России в войне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

Он отметил, что украинцам необходимы дополнительные боеприпасы, поскольку у них достаточно мужества, но недостаточно боевого снаряжения.

"Вместе мы способны обеспечить Украину всем необходимым. Нам нужно проявить политическую волю, чтобы сделать это", — заявил генсек.

Столтенберг настаивал на том, что страны НАТО должны "быстро и решительно действовать", поскольку задержка может привести к "реальным последствиям на боевом участке".

"Это критический момент. Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать верх", — сказал он.

Напомним, что Пентагон анонсировал первый пакет военной помощи в 2024 году. Украина получит вооружений на 300 млн долларов. В Минобороны США во время брифинга объяснили, откуда взялись средства несмотря на отсутствие решения Конгресса.

7 марта Джон Кирби заявил, что Штаты ищут другие возможности для поддержки Украины из-за затягивания с решением о помощи.

3 марта СМИ писали, что за помощь Украине в Конгрессе проголосуют до середины марта — начала апреля.