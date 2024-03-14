ВС РФ атаковали Никополь: среди пострадавших есть ребенок, — ОВА (фото)

В результате артобстрела ранения получили один мужчина, три женщины и семилетних мальчик, сообщили местные власти. Кроме того, повреждены жилые многоэтажки, городская инфраструктура и автомобили.

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Среди пострадавших есть ребенок, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, оккупанты бьют по Никополю с самого утра четверга, 14 марта.

"В городе уже пятеро пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. Будет лечиться амбулаторно. Оправляться дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины", — написал Лысак.

73-летнюю женщину врачи госпитализировали. Ее состояние медики оценили как средней тяжести.

Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами Последствия артобстрела Никополя российскими оккупантами

Кроме того, в городе повреждены несколько многоэтажных домов и городская инфраструктура.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что российская армия обстреляла Никополь из артиллерии.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 14 марта в Сумах во время поисковой операции на месте, где российский дрон-камикадзе попал в многоэтажное здание в ночь на 13 марта, спасатели нашли тело мужчины. Количество жертв вражеской атаки увеличилось до трех человек. Также ранения получили еще 14 человек.

В ночь на 14 марта ВС РФ обстреляли Харьковскую и Сумскую области. Оккупанты также запускали ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed в направлении Полтавской области.