В Воздушных силах заверили, что Patriot в дальнейшем выполняет задачи в прифронтовых регионах

По словам командующего Николая Олещука, оккупанты атакуют Украину авиабомбами и авиационными ракетами на разных направлениях.

Зенитные ракетные подразделения, в том числе и американская система Patriot, продолжают выполнение боевых задач в установленных районах на прифронтовых территориях. Об этом в своем Telegram написал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что украинская территория на разных направлениях продолжает страдать от российских атак с применением управляемых авиабомб и авиационных ракет.

По словам Олещука, Воздушные силы привлекают все имеющиеся инструменты и средства для качественного противодействия тактической авиации врага, чтобы держать ее как можно дальше, и, если есть возможность, уменьшать потенциал действий российских самолетов "Су".

Командующий Воздушных сил заверил, что все имеющиеся ракетные подразделения, в том числе ЗРК Patriot, как и раньше, выполняют задачи в определенных районах прифронтовых территорий. Каждый день украинские летчики выполняют боевые задачи и героически уничтожают врага.

Напомним, что 11 марта ряд российских пропагандистских СМИ сообщили о якобы уничтожении захватчиками двух установок Patriot. При этом были применены баллистические ракеты "Искандер". В то же время официальной информации об уничтожении вооружения не поступало. Впервые Украина получила американские ЗРК Patriot от союзников еще в прошлом году. ВСУ получили такие системы от Нидерландов, Германии и США.