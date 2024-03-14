Запускали из Харьковской области: росСМИ сообщили об уничтожении ракеты ЗРК Patriot

Согласно заявлению медиа, ВСУ якобы пытались уничтожить российский бомбардировщик, однако зенитчикам удалось перехватить ракету на высоте 17 километров.

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Зенитчики Вооруженных сил России якобы перехватили ракету ЗРК Patriot. Об этом 11 марта сообщает российское медиа Mash, однако не ссылается на какие-либо источники.

Российские журналисты утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы переместили комплекс к границам Харьковской области с целью сбить российский бомбардриовщик.

"Patriot выпустил ракету стандарта PAC-2 — такая летит со скоростью свыше четырех махов на дальность 150 км. Из-за большой скорости и малых габаритов никто не пытается ее сбить", — говорится в сообщении.

Для защиты самолетов применялись дипольные противорадарные отражатели и маневры против ракет. При этом операторы ЗРПК "Панцирь-С1" якобы обнаружили ракету на высоте 17 км, которая летела над территорией России на 25 км, после чего по ней открыли огонь.

"Хоть ракеты нашего комплекса и рассчитаны на высоту поражения 15 км, с третьей попытки бойцам удалось сбить неуловимый американский снаряд", — утверждает медиа.

Отметим, что эту информацию не подтверждали представители украинского командования. Более того, об этом не заявляли даже в Минобороны России.

Напомним, 10 марта издание Forbes сообщало, что российские оккупационные войска 9 марта нанесли удар ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по украинскому конвою, в состав которого входили американские ЗРК Patriot. В результате удара две установки комплекса были уничтожены, а экипаж, вероятно, погиб.

По мнению бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, российский разведывательный дрон, который залетает на десятки километров вглубь украинской территории, мог зафиксировать ЗРК Patriot и передать координаты российской артиллерии. Та, в свою очередь, могла нанести удар "Искандером".