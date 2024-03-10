СМИ пишут, что Украина потеряла первый комплекс ПВО Patriot: что известно (фото)

По информации СМИ, установку якобы потеряли в 40 или 50 км от линии фронта. Украинский эксперт Сергей Бескрестнов отмечает, что Силы обороны были вынуждены подтянуть комплексы ПВО, чтобы предотвратить воздушные удары ВКС РФ планирующими авиабомбами.

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Российские оккупационные войска 9 марта нанесли удар ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по украинскому конвою, в состав которого входили американские ЗРК Patriot. В результате удара две установки комплекса были уничтожены, а экипаж, наверняка, погиб. Об этом сообщает издание Forbes.

"Реагируя более оперативно, чем обычно, экипаж российской гиперзвуковой ракеты "Искандер" взял на прицел и нанес прямой удар по украинскому конвою с расстояния в сотни миль. Две пусковые установки Patriot взорвались, что привело, наверняка, к гибели экипажа", — пишут авторы публикации.

Отмечается, что это первый случай, когда противнику удалось выявить и поразить часть украинской батареи Patriot. Причем для россиян этот успех имеет большое значение, поскольку в последнее время данные средства ПВО нанесли существенный ущерб российской фронтовой авиации, уничтожив "около дюжины" истребителей-бомбардировщиков ВКС РФ.

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Далее обозреватели отмечают, что украинская армия имеет всего три батареи Patriot с радарами, включая от четырех до восьми пусковых установок. Две батареи и две запасные пусковые установки поступили из Германии, Соединенные Штаты предоставили одну батарею, а Нидерланды — две пусковые установки. Таким образом, ВСУ потеряли от 7 до 13 процентов установок в зависимости от того, какое их количество имеется в распоряжении.

Комментарии наблюдателей

О поражении установок Patriot сообщил и немецкий военный обозреватель Юлиан Репке, опубликовав сообщение в сети X, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Под кадрами атаки российских "Искандеров" он в комментариях написал, что событие произошло в 40 км от линии фронта.

"Менее чем в 40 километрах от фронта Украина разместила две пусковые установки Patriot на расстоянии менее 10 метров друг от друга. На таком расстоянии, что Россия может выпустить по ним баллистическую ракету малой дальности и уничтожить их обе", — написал журналист.

По его мнению, россияне могли принять украинскую технику за комплекс С-300, однако характер и последствия взрыва говорят о том, что это были именно Patriot.

По случаю потери ЗРК украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в соцсетях высказал предположение о том, что предшествовало российской атаке. По его словам, украинским силам в условия отсутствия истребителей F-16, приходится бороться с фронтовой авиацией противника, которая в последнее время активно применяет планирующие авиабомбы КАБ. Для этих целей были задействованы системы Patriot.

Но в таком случае возникает вопрос, как противнику удалось обнаружить "блуждающие" комплексы, тем более на 50 километров расстоянии от линии фронта. Бескрестнов считает, что здесь не обошлось без предателя.

"То, что "случайно" видно Пэтриот ЗА 50 КМ ОТ ФРОНТА с БПЛА, не возможно. Да и вообще такие движения продвигаются медленно с учетом всех возможных мер безопасности", — предположил военный.

Реакция украинской стороны

Отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не подтвердили уничтожение установок зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины.

Комментарии Маляр

Между тем бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр предположила, что информация военного характера публикуется с разведывательной целью. По ее словам, в ситуации с якобы уничтоженными ЗРК Patriot противник ожидает публичной реакции, но любой комментарий официального Киева работает на врага.

"К примеру, новости о якобы уничтоженных наших военных объектах, военной технике или вооружении. Сообщают определенные источники о якобы уничтожении россиянами, скажем, установки Patriot. И ожидают реакцию наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации — опровержение, подтверждение, уточнение — работает против нас. Поэтому формула ответа — не подтверждаем, и не опровергаем — свидетельствует о том, что информационный крючок не заглотили", — подчеркнула Маляр.

Напомним, 22 февраля в Пентагоне заявили, что США передали Украине системы ПВО Patriot и различные боевые машины без плана их долгосрочного обслуживания, что может привести к проблемам в будущем. И хотя запчастей хватит до конца 2024 года, системы вооружений "вряд ли останутся работоспособными без технического обслуживания".