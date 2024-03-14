"Пытаются экономить": оккупанты идут в "мясные штурмы", но берегут бронетехнику, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", у противника в подразделениях фиксируются серьезные морально-психологические проблемы, однако он использует человеческий ресурс по полной.

Российские оккупанты хоть и достаточно активны на поле боя, но продолжают экономить силы. В частности это касается бронированной техники. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

По ее словам, хоть у противника и наблюдаются серьезные психологические проблемы в подразделениях, от тактики мясных штурмов отказываться он не собирается.

"Тактика "мясных штурмов" просматривается сейчас на всем Южном направлении фронта. В Крынках — такая же ситуация там, где Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Это же наблюдается и на тех участках, которые враг пытается отвоевать на Запорожском участке, в частности речь о поселке Работино", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что бронетехника у ВС РФ на режиме "стоп". Они пытаются ее экономить, ведь осознают, что она им может еще пригодиться в будущем. В целом определенные трудности наблюдаются у обеих сторон.

"Пока у Сил обороны есть определенные сложности, поскольку не приходит сейчас так интенсивно поддержка партнеров, как нам хотелось бы. Оккупанты тоже пытаются экономить силы и действительно позволяют себе вольности в использовании только того, что у них действительно есть в неизмеримом количестве — человеческого ресурса. Они пытаются проводить эти самые "мясные штурмы", несмотря на то, что у них очень серьезные морально-психологические проблемы в подразделениях, которые они задействуют в этих штурмах", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, что такая тактика ВС РФ сохраняется уже определенное время. Еще 13 февраля Наталья Гуменюк рассказала, что ВС РФ устраивают ежедневно не менее 2-3 штурмов. Технику вражеские бойцы в эти операции не берут — экономили. При этом оккупанты прячутся за мирным населением.