В Бундестаге предлагают подумать над "заморозкой" войны в Украине (видео)

Лидер правящей партии Германии в Бундестаге напомнил, что в октябре 2022 года американское правительство опасалось применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

Глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте относительно передачи Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине.

В своей речи политик обратил внимание на большую поддержку Украины со стороны Германии, которая значительно превышает поддержку других европейских стран.

Мютцених поднял вопрос о том, не пора ли прекратить говорить о том, как вести войну, а вместо этого думать о том, как ее заморозить.

"Я думаю, нам стоит сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие европейские страны не могут предоставить больше средств после всех заявлений? Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец? В октябре 2022 года американское правительство опасалось применения тактического ядерного оружия в Украине. Это должно заставить нас задуматься", — заявил он.

Депутат добавил, что Берлин и без Taurus делает больше всего для Украины после США. Это, по его словам, касается не только товаров военного назначения, но и гуманитарной помощи и помощи беженцам.

Кроме того, немецкий парламентарий похвалил канцлера Шольца за "ответственность, благоразумие и баланс".

Что говорил Мютцених о войне в Украине раньше

За месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в январе 2022 года, лидер фракции СДПГ в немецком Бундестаге Рольф Мютцених призвал уладить конфликт с Россией путем переговоров, а не поставок вооружений в Украину.

Он считал, что задача и роль Запада заключается в поддержании мира, даже если он хрупкий.

В то же время Мютцених призвал "готовиться к худшему", отметив тогдашнюю напряженную ситуацию на границе России и Украины.

В ноябре 2022 года лидер социал-демократов в Бундестаге обвинил украинское правительство в том, что то внесло его в "список террористов". Этот список якобы опубликовал Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, но пока он не доступен.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинское правительство не ведет никакого списка террористов.

В марте 2023 года лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених и лидер партии СДП Ларс Клингбайль приезжали в Украину. Лидеры партии Шольца встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 14 марта Бундестаг в третий раз отклонил резолюцию оппозиции по поставкам Украине Taurus.

Накануне, 13 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не предоставит Киеву дальнобойные крылатые ракеты. Политик повторил ранее уже озвученный им тезис о том, что украинские военнослужащие якобы не смогут использовать немецкие ракеты Taurus без привлечения немецких солдат.