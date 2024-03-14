РФ заглушила GPS на самолете c министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, — СМИ

По словам журналистов, помехи для сигнала GPS действовали в течение получаса, пока самолет летел рядом с Калининградом. Мобильные телефоны не работали, пилоты использовали дополнительные способы, чтобы установить местоположение.

Россия пошла на крайне "безответственный шаг, подавив спутниковый сигнал на самолете британских ВВС, на котором летел глава Минобороны страны Грант Шэппс из Польши. Об этом пишет The Times.

Помехи для сигнала GPS действовали в течение примерно 30 минут, пока самолет пролетал поблизости с Калининградом. Мобильные телефоны на борту не могли подключаться к сети. Пилотам пришлось прибегнуть к альтернативным способам, чтобы определить свое местоположение.

Министр обороны находился на самолете Dassault 900LX Falcon с журналистами The Times. Он возвращался после визита на военный полигон в городе Ожиш, где сотни военнослужащих участвовали в учениях "Стойкий защитник" — крупнейших учениях НАТО со времен холодной войны.

Шаппс, возглавивший оборонное ведомство в августе, прежде обвинил президента РФ Владимира Путина в "бряцании оружием" и безответственных действиях. В качестве примера приводились заявления Путина о том, что Москва готова к ядерной войне.

Источники журналистов в Минобороны сообщили, что хотя ВВС Великобритании подготовлены к решению таких проблем, для гражданских самолетов это создает излишний риск и ставит жизни людей под угрозу.

"Этому нет оправдания, и это крайне безответственно со стороны России", — заявили источники.

Для самолетов, которые взлетают с авиабазы британских Королевских ВВС на Кипре, регулярно создаются радиоэлектронные помехи. Предположительно, российские РЭБ установлены на территории Сирии. Но то, что таким образом воздействовали на самолет с высокопоставленным руководителем на борту — случай крайне редкий.

От подобных действий страдали истребители Typhoon, F-35, и транспортники A400M и Voyager. Эксперты предупреждают, что это свидетельство агрессивных действий РФ в отношении Запада.

Считается, что источник помех GPS, которые зафиксировали накануне вечером, был в Калининграде. Оборудование для подавления GPS может быть на самолетах и дронах. Но обычно размещается на наземном транспорте.

Доктор Томас Витингтон, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) и эксперт в области радиоэлектронной борьбы сказал, что выход из строя спутниковых навигационных систем становится все более распространенным явлением.

Но, по его словам, сложно сказать, был ли Грант Шэппс мишенью или же ему просто не повезло.

Напомним, что ядерная ракета едва не упала на подлодку с главой Минобороны Великобритании.

Также сообщалось, что, по данным BBC, Великобритания прекращает принимать беженцев из Украины.