Оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине 4 оружейных завода

Концерн Rheinmetall планирует в 2024 году запустить в Украине производство бронетехники — первыми будут производить БТР Fuchs и БМП Lynx.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в четверг, 14 марта, что планирует построить по меньшей мере четыре завода в Украине, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие. Об этом сообщает Agence France Press.

Война в Украине способствовала развитию оружейной промышленности Германии, поскольку страны стремятся перевооружиться перед угрозой со стороны России.

"Сейчас Украина является для нас важным партнером, где мы видим потенциал 2-3 миллиона евро в продажах в год", — отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов компании за 2023 год.

Rheinmetall и Украина

Крупнейший производитель военной техники Германии объявил в феврале 2024 года о соглашении с украинской компанией по производству артиллерийских снарядов в Украине. Компания заявила, что планирует увеличить производство артиллерийских снарядов, поскольку европейские союзники изо всех сил пытаются увеличить производство, чтобы они могли обеспечить Киев большим количеством боеприпасов.

Rheinmetall еще в начале 2023 года раскрыл планы развития своего предприятия в Украине. Концерн планирует в Украине производство бронетехники, в том числе танков, боеприпасов и ПВО. В октябре 2023 года "Укроборонпром" и Rheinmetall создали совместное предприятие, где будут обслуживать и ремонтировать западную технику, переданную Украине.

Кроме того, Rheinmetall также планирует запустить в 2024 году в Украине производство бронетехники — первыми будут производить БТР Fuchs и БМП Lynx.

По информации AFP, вскоре состоится закладка завода, но пока неизвестно, где именно. Его построят по образцу немецкого завода Rheinmetall по производству боеприпасов. Компания уже управляет совместным предприятием в Украине по ремонту военной техники.

Планы концерна

Группа, базирующаяся в Дюссельдорфе, производящая части танков Leopard, которые после долгих колебаний Берлин согласился отправить в Украину, сообщила о рекордных продажах в 7,2 миллиарда евро в прошлом году и планирует превысить 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов) в 2024 году.

Акции компании взлетели на 5% на Франкфуртской бирже после объявления результатов, а рост спроса 2023 года на продукцию компании вывело Rheinmetall на позиции голубых фишек в индексе DAX.

Концерн также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе военное подразделение размером с бригаду для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

Напомним, 6 февраля Rheinmetall объявил, что планирует поставить Украине десятки тысяч боеприпасов и технику. Крупнейший немецкий производитель оружия заключил контракт на поставку украинским военным 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и двух Leopard 1 для обучения.