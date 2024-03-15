РФ привлекает резервы для наступления: смогут ли оккупанты пробить оборону ВСУ, — ISW

В отчете говорится, что многие из этих резервов предназначались для прорыва украинской обороны, а не для поддержки текущих российских наступательных операций.

Российские войска направляют технические и оперативные резервы, чтобы поддержать темп наступления на востоке Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 14 марта говорится, что военный обозреватель Константин Машовец в Facebook сообщил, что российское военное командование выделяет тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы не допустить дальнейшей стабилизации линии фронта украинскими силами в этих районах.

Машовец заявил, что многие из этих резервов предназначались для прорыва украинской обороны, а не для поддержки текущих российских наступательных операций.

Сообщается, что ВС РФ недавно направили дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса для боевых действий к юго-западу от Бахмута. Также был отправлен неуказанный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии и 10-й танковый полк для боевых действий к юго-западу от Донецка.

Кроме того, как говорится в отчете, части 272-го мотострелкового полка отправились на Лиманское направление.

Машовец добавил, что оккупанты все еще обладают резервами для дальнейшей активизации наступательных операций, но этих резервов, вероятно, будет недостаточно, чтобы разрушить оборону Украины.

В ISW заявили, что ВС РФ ранее с середины 2022 года изо всех сил пытались достичь постепенного незначительного тактического успеха в Украине. Введение резервов само по себе не меняет перспектив достижения значимых в оперативном отношении успехов. Так, оккупанты еще не демонстрировали способность проводить механизированные маневры для быстрого захвата больших участков территории.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти все сухопутные войска РФ находятся в Украине. По словам генсека Альянса, угрозы Кремля в адрес Финляндии ничем не аргументированы, ведь большая часть сил Москвы находится в Украине. Более того, сейчас Хельсинки в большей безопасности после вступления в организацию.

Также журналист Юрий Бутусов рассказал, что ВС РФ поразили 2 пусковые установки Patriot, погибло 9 бойцов ВСУ. Радар и командный пункт ЗРК Patriot уцелели. По данным журналиста, боеспособность всей батареи можно будет вскоре восстановить. Впрочем, заменить квалифицированных операторов, которые погибли, невозможно.