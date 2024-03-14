Украина не может ждать: исход войны решится уже этой весной или летом, — Боррель

По словам главы европейской дипломатии, многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, а потому нельзя откладывать вопрос помощи Киеву.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время встречи с журналистами в Вашингтоне сказал, что исход войны в Украине решится уже этой весной или летом. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

По его словам, нельзя прекращать помогать Киеву защищаться от российской агрессии. Он сказал, что Украина не может ждать, пока пройдут выборы президента в Соединенных Штатах. По его словам, действовать надо быстро.

"Это верно для нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, чтобы делать больше и быстрее. Вот почему мы наращиваем наш потенциал промышленной обороны. И это также верно и для США", — сказал Боррель.

Он также отметил, что многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", — сказал он.

По словам журналистов, спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, союзник Трампа, до сих пор отказывался объявить голосование по законопроекту, который предоставит Украине еще 60 миллиардов долларов.

Кто такой Жозеп Боррель

Жозеп Боррель — это испанский политик. С 2019 года является Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен. В 2022 году получил от Украины Орден "За заслуги" I степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Отметим, что 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны остановили наступление войск России. Он сказал, что глава Кремля "покинул реальный мир", если позволяет себе бить баллистической ракетой в нескольких сотнях метров от лидера европейского государства.

Также аналитики ISW сообщили, что Россия может возобновить наступление западнее Авдеевки в ближайшей перспективе. По словам аналитиков, ВС РФ хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".