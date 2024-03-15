Мобилизация в Украине: какие профессии помогут получить бронирование от призыва

По словам исполнительного директора сайта по поиску работы Артура Михно, представители менеджерских должностей, директора, многие рабочие и программисты получают зарплату, которая позволила бы получить бронь.

В Украине лица, занимающие высокие официальные должности, смогут избежать призыва в Вооруженные Силы Украины, выплачивая значительные налоги. Это касается как менеджеров, так и работников различных отраслей, включая IT-специалистов и сотрудников в сфере продаж. Об сообщил исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно в эфире телемарафона.

Согласно его утверждениям, в Украине значительное количество граждан в настоящее время получают заработную плату свыше 35 тысяч гривен. Это, в особенности, относится к представителям менеджерских позиций, таким как руководители отделов или директора, а также многим рабочим специальностям.

"Например, если посмотреть "тоновщик", "автомаляр", "арматурщик", "укладчик плитки", то среднюю зарплату, которую мы видим по вакансиям, она выше 35 тысяч", — отметил Михно.

Также высокооплачиваемыми специальностями в настоящее время являются работники в сфере информационных технологий (IT). Несмотря на сокращение количества вакансий в этой области, уровень заработной платы по-прежнему остается достаточно высоким.

"Также смотрю направления, касающиеся продаж, и такие позиции, как "региональный менеджер", "продавец-консультант", работающие business-to-business форматом, очень часто предлагают зарплаты выше этой отметки", — добавил Артур Михно.

Напомним, что 12 марта в Верховной Раде обсуждались две разные модели законопроекта о введении экономического бронирования от всеобщей мобилизации. Одна из моделей, предложенная Офисом президента, предусматривает установку порога в 35 000 гривен. Другая модель разрабатывается комитетом по вопросам экономического развития, и она предлагает взимание дополнительного военного сбора за каждого забронированного человека, независимо от его должности, заработной платы или иных критериев.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.