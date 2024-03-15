"Работал в интересах врага": в РДК рассказали, как выявляли "засланных казачков"

Командир Денис Никитин отметил, что предателей в рядах РДК выявляли сразу после формирования корпуса, когда ставка делалась на количество личного состава. Двойных агентов выявляли и разбирались с ними в соответствии с законами военного времени.

Уже несколько дней продолжается военная операция в нескольких росийских регионах. Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин с позывным White Rex в интервью "Украинской правде" рассказал больше о деятельности формирования.

По его словам, сейчас под его руководством находятся более тысячи бойцов, среди которых есть и выходцы из ЧВК "Вагнер" и "Шторм Z". В то же время, бывали и случаи, когда в подразделения попадали и "засланные казачки".

Дело в том, что с недавнего времени РДК берет на работу военнопленных, среди которых есть бойцы вышеперечисленных формирований. Они проявляют себя достаточно эффективно и порой лучше добровольцев.

"Это лучший контингент, потому что они понимают, что совершили преступление, что к ним еще большее внимание, и они хотят искупить свою вину перед собственной совестью, перед этой страной, поэтому работают по максимуму. Они супермотивированы", — рассказывает Денис Никитин.

А вот что касается засланных людей, то они фиксировались на начальном этапе существования "Русского добровольческого корпуса", когда безопасности уделялось не так много внимания. Тогда было важно набрать больше людей среди россиян. Фиксировались не на качестве людей, а на их количестве. Поэтому и случались неприятные инциденты.

"Он (засланный казачок, — ред.) не сразу раскрылся. Но впоследствии мы обратили внимание, что в коллективе начал очень сильно ухудшаться климат. Со временем мы поняли, что из-за этого человека: он не просто плел интриги, а хотел перехватить рычаги управления в подразделении. Мы с ним поступили в соответствии с законом военного времени — он работал в интересах врага", — подытожил командир РДК.

Напомним, 15 марта сообщалось, что за ночь из Курской и Белгородской областей выехали более 7600 автомобилей. По данным Легиона "Свобода России", огромное количество россиян воспользовались рекомендацией и обезопасили себя от последствий рейда. Удары по военным объектам продолжатся после завершения действия гуманитарного коридора.