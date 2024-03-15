Болгария доставила все обещанные БТР-60 Украине, — министр Тагарев

София передала Украине 100 списанных бронетранспортеров, которые находились на хранении с 1980-х годов.

Украина получила все обещанные бронетранспортеры БТР-60 из Болгарии. Об этом 14 марта сообщил министр обороны Тодор Тагарев. Соответствующая публикация появилась на странице Минобороны страны.

"Задача по перевозке бронетранспортеров для помощи Украине выполнена качественно, безопасно и в возможные сроки", — заявил министр обороны во время пресс-конференции.

По его словам, первые 30 вагонов в составе эшелона отправились в Украину 7 марта. Последний состав также уже доставлен. Отмечается, что для транспортировки БТР-60 было привлечено 26 единиц специальной техники, 247 военных и гражданских лиц Командования материально-технического обеспечения, сухопутных войск и военной полиции. Процесс обошелся в 170 тысяч болгарских левов (87 тысяч евро).

Впервые о возможности поставки БТР-60 говорили летом 2023 года. Поставка задержалась, потому что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на передачу машин Украине, затем его вето преодолел парламент. Позже София начала искать финансирование для поставки 100 списанных БТР-60. Они находились на складах МВД страны с 1980-х годов.

Напомним, 7 марта обозреватель ИС Александр Коваленко объяснил, почему морально устаревшие БТР-60 могут быть полезными для Украины.

6 марта СМИ показали, как расконсервируются болгарские САУ "Гвоздика" и БРДМ-2 для потенциальной поставки Украине.