О Tefal и Braun можно забыть: западные бренды перерезают параллельный импорт в РФ, — росСМИ

Ритейлеры прогнозируют, что западная продукция целого ряда брендов скоро исчезнет из продажи. Их заменят аналоги из Турции и Китая, на которые уже начали переходить россияне.

Иностранные поставщики начали блокировать лазейки, через которые, несмотря на санкции, импортировались товары в Россию. Деталями со ссылкой на источники поделились в издании "Коммерсантъ".

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт продукции в РФ. Ритейлеры сообщили, что компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в страну-агрессора. Не исключено, что продукция этих брендов вскоре полностью исчезнет из продажи в России, а на замену ей придут товары из Турции и Китая.

Шведская компания Electrolux Group, в которую входят такие бренды как Electrolux, Zanussi и AEG, ограничивает параллельный импорт. Руководство магазина-ритейлера пожаловалось, что товары уже представлены в ограниченном объеме, но механизм этих ограничений не уточнило.

По данным источников СМИ, зарубежные бренды стали ставить партерам ультиматум. Если мораторий на реэкспорт нарушен, компании разрывают контракты.

Производитель Electrolux после начала полномасштабной войны в Украине вышел из РФ, и сейчас пытается заблокировать продажу своих товаров на маркетплейсах. В России уверяют, что компания "не занимала серьезных позиций на рынке" и проигрывает конкурентам.

Сообщается, что с декабря 2022 по декабрь 2023 в России стали покупать меньше посудомоечных машин от Electrolux и Bosch. В то же время показатели значительно выросли у китайского бренда Haier.

Кроме Electrolux на параллельный импорт в РФ обратили внимание в Groupe SEB, которая включает такие бренды как Tefal, Braun и Rowenta. В контрактах начали фиксировать запрет на перепродажу товаров россиянам еще в 2022-2023 годах, но теперь компании начали инициировать проверки и наказывать за нарушения.

Один из собеседников издания пожаловался, что продавать поставленную через другие страны продукцию невыгодно. Из-за "тернистого пути", по которому эти товары попадают в Россию, их цена получается значительно выше стоимости аналогов.

"Соответственно, на этом невозможно заработать", — подчеркнул он.

Ожидается, что продукция брендов, которые взялись за контроль экспорта своей продукции, полностью исчезнет с полок российских магазинов. Однако россиян уверяют, что общий ассортимент лишь расширяется — благодаря товарам турецкого и китайского производства, а также из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, в The Wall Street Journal информировали, что Россия получала микросхемы, маршрутизаторы, шариковые подшипники и т.д. через Казахстан и Кыргызстан.

В Vice сообщали, что тревел-блогер могла поставить из Канады в Россию дроны и запчасти для ракет на семь миллионов долларов.