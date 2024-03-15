Угрозы от ПЗРК: Израиль разрабатывает бортовые системы ПРО для бизнес-джетов (фото)

Из-за увеличения количества гуманитарных рейсов, связанных с войной в Украине, со стороны операторов гражданских самолетов увеличился спрос на системы защиты от переносных ЗРК.

Израильские оружейные компании заинтересованы в разработке систем противоракетной обороны для гражданских самолетов, поскольку в последнее время операторы бизнес-джетов хотят защитить свои самолеты от переносных ЗРК. Как сообщили 14 марта в Zona Militar, повышенный спрос частично можно объяснить большим количеством гуманитарных рейсов, связанных с войной в Украине.

Согласно докладу Small Arms Survey, несмотря на глобальную кампанию по борьбе с незаконным распространением переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), с 2011 года было выявлено распространение данного вида вооружения в более чем 32 странах. В частности, до 2022 года ПЗРК приобретали пророссийские боевики "ЛДНР" и этнические вооруженные группы в Мьянме путем кражи, преднамеренной передачи, или покупки на черном рынке.

Обозреватели напомнили, что Израиль столкнулся с угрозой ПЗРК в 2002 году, когда две такие ракеты были запущены в направлении израильского пассажирского самолета, вылетевшего из Момбасы в Кении. Тогда ракеты не попали в самолет — он продолжил полет и благополучно приземлился в Тель-Авиве. Но после этого инцидента Минобороны Израиля обратилось к оборонной промышленности с просьбой найти способ борьбы с угрозой.

Первые решения

Одной из первых оружейных компаний, предложивших свое решение по ПРО, была израильская Elbit Systems. Инженеры разработали защиту MUSIC — это многоспектральная система противодействия на основе ИК-лазера, защищающая широкий спектр летательных аппаратов, включая большие и малые самолеты, а также винтокрылые платформы от ракет с инфракрасным наведением.

Различные версии MUSIC сочетают в себе компактную зеркальную турель, тепловизионную камеру с высокой частотой кадров и передовую лазерную технологию. По словам разработчиков, это инновационное сочетание обеспечивает эффективную, надежную и недорогую защиту для всех типов самолетов в любых условиях эксплуатации.

Система ПРО MUSIC

Другой израильской компанией, разработавшей подобные системы защиты, является Bird Aerosystems. Ее система SPREOS сочетает в себе полуактивный двухдиапазонный радар и направленное ИК-противодействие. Заданный датчиками предупреждения о ракетном нападении, SPREOS наводится на предполагаемую угрозу, выполняет ультразвуковой анализ, чтобы подтвердить наличие реальной угрозы, и извлекает ее ключевые параметры. Кроме того, SPREOS точно отслеживает и направляет на угрозу передовой твердотельный квантовый каскадный лазер (QCL) 5-го поколения для наиболее эффективного глушения ракеты, постоянно оценивая процесс подавления.

Система ПРО SPREOS

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