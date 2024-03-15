Китайский бомбардировщик засветился с новой баллистической ракетой YJ-21 (фото)

Ранее исследователи считали, что носителем ракеты YJ-21 будут эсминцы Type 055, но боеприпас заметили на бомбардировщике H-6N.

В социальных сетях появилось фото бомбардировщика H-6N с новой баллистической ракетой воздушного базирования под фюзеляжем. Об этом сообщает Defence Blog.

Бомбардировщик из Центрального военного командования Народно-освободительной армии Сиань H-6N. Под фюзеляжем у него заметили баллистическую ракету. Вероятно, это ракета YJ-21 воздушного базирования. Заявляется, что она высокоманевренная и может поражать как наземные, так и надводные цели. Баллистическую ракету еще прозвали "убийцей авианосцев", что характеризует направленность Китая на противостояние американским авианосным группам. Они являются символом доминирования США на море и глобальной проекции мощи.

Дальность полета YJ-21 оценивается в 1500 км. Происхождение баллистической ракеты доподлинно неизвестно. Исследователи допускают, что она является развитием баллистической ракеты CM-401 с расширенными функциями и возможностями. Также она похожа на противокорабельную DF-21D, которая на конечном участке полета может развивать скорость в 10 Махов (12250 км/ч).

Также планируется, что YJ-21 будет интегрирован на эсминец Type 055. Сейчас большая часть информации о ракете недоступна.

Напомним, 14 марта СМИ писали, что Китай стал лидером в разработке гиперзвукового оружия.

Ранее в КНР заметили третий прототип истребителя J-35, который должен стать базовым самолетом на авианосцах.