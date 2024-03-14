В Китае засветился новый прототип истребителя J-35 (фото)

Китайский палубный истребитель похож одновременно и на истребитель F-22 и F-35. Ожидается, что он станет основным самолетом для всех трех авианосцев.

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В сети появились последние фотографии прототипа китайского палубного истребителя Shenuang J-35. Это может свидетельствовать о том, что самолет будет находиться на вооружении всех трех авианосцев в КНР. Об этом сообщает The War Zone.

Китай имеет два авианосца Type 001 Liaoning, Type 002 "Шаньдун" и вскоре войдет в строй Type 003 Fujian. Фотографии стелс-истребителя J-35 появились в китайской соцсети Weibo. Точная дата съемки неизвестна, но аналитики считают, что истребитель приближался к заводу Shenuang Aircraft Corporatiob в Ляонине после испытательного полета. Вероятно, на фото изображен уже третий прототип самолета, но это независимо не удалось подтвердить.

Палубный стелс-истребитель J-35 Фото: Weibo

Судя по фотографиям, нижняя часть истребителя J-35 достаточно гладкая, как и должно быть для стелс-самолета. Также на самолете, похоже, установлена линза Люнебурга (радиолокационный отражатель) на брюшине, что характерно для самолетов низкой заметности. Стиль и расположение отражателя напоминает американский F-22, пишет автор. Расположение колес повторяет таковое на F-35C.

Известно, что первый прототип J-35 совершил свой первый полет в октябре 2021 года. Второй прототип заметили в июле 2022 года. Третий прототип появился на фотографиях в сентябре 2023 года, но это мог быть и FC-31.

Исследователи считают, что Китай будет использовать J-35 на всех трех авианосцах, а не только на последнем Fujian.

Напомним, 1 марта СМИ писали, что китайский авианосец Liaoning прошел модернизацию.

14 февраля эксперты заметили на китайском авианосце Liaoning макет J-35.