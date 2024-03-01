Китайский авианосец Liaoning прошел модернизацию: какие теперь возможности у корабля

Авианесущий корабль отправился в испытательно плавание. При отходе с верфи на его летной палубе находились макеты новейших стелс-истребителей J-35.

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Первый китайский авианосец Liaoning 29 февраля вышел на ходовые испытания после ремонта, который продолжался целый год. По мнению экспертов, корабль прошел модернизацию и теперь способен размещать на борту новейшие стелс-истребители ВВС НОАК J-35. Об этом сообщает Global Times.

Авианосец отправился с верфи Далянь в северо-восточной китайской провинции Ляонин и начал испытательное плавание, которое продлится до 9 марта. Это первый рейс авианосца с тех пор, как он вернулся на верфь для технического обслуживания и модернизации 28 февраля 2023 года.

"Ожидается, что авианосец сменит свою роль с учебной на боевую. При отходе с верфи на его летной палубе находились полномасштабные макеты истребителя J-35 и истребителя J-15 ", — говорится в сообщении.

Цитируя слова китайских экспертов, авторы публикации пишут, что работы, которые велись в течение года, означают сложную модернизацию Liaoning, а не простое техническое обслуживание. Теперь авианосец мог стать платформой для передовых образцов китайской тактической авиации.

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Пустышка на корабле: эксперты заметили на китайском авианосце Liaoning макет J-35 (фото)

При этом ранее экспертами отмечалось, что стелс-истребители J-35 должны были базироваться на строящемся третьем китайском авианосце Fujian, который оснащен электромагнитной катапультой. В любом случае, заключают обозреватели, Народно-освободительная армия Китая, благодаря улучшениям на Liaoning, расширила возможности своей морской авиации.

Ранее Фокус перевел статью Питера Сучиу о китайском авианосце Fujian, в которой приводились рассуждения о том, превосходит ли новейший китайский авианесущий корабль лучший американский.

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