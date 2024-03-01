Китайський авіаносець Liaoning пройшов модернізацію: які тепер можливості у корабля

Авіаносний корабель вирушив у випробувальне плавання. Під час відходу з корабельні на його льотній палубі перебували макети новітніх стелс-винищувачів J-35.

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Перший китайський авіаносець Liaoning 29 лютого вийшов на ходові випробування після ремонту, який тривав цілий рік. На думку експертів, корабель пройшов модернізацію і тепер здатний розміщувати на борту новітні стелс-винищувачі ВПС НВАК J-35. Про це повідомляє Global Times.

Авіаносець вирушив із корабельні Далянь у північно-східній китайській провінції Ляонін і почав випробувальне плавання, яке триватиме до 9 березня. Це перший рейс авіаносця відтоді, як він повернувся на корабельню для технічного обслуговування і модернізації 28 лютого 2023 року.

"Очікується, що авіаносець змінить свою роль з навчальної на бойову. Під час відходу з корабельні на його льотній палубі перебували повномасштабні макети винищувача J-35 і винищувача J-15", — йдеться в повідомленні.

Цитуючи слова китайських експертів, автори публікації пишуть, що роботи, які велися протягом року, означають складну модернізацію Liaoning, а не просте технічне обслуговування. Тепер авіаносець міг стати платформою для передових зразків китайської тактичної авіації.

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Пустушка на кораблі: експерти помітили на китайському авіаносці Liaoning макет J-35 (фото)

При цьому раніше експерти зазначали, що стелс-винищувачі J-35 мали базуватися на споруджуваному третьому китайському авіаносці Fujian, який оснащений електромагнітною катапультою. У будь-якому разі, підсумовують оглядачі, Народно-визвольна армія Китаю, завдяки поліпшенням на Liaoning, розширила можливості своєї морської авіації.

Раніше Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про китайський авіаносець Fujian, в якій наводилися міркування про те, чи перевершує новітній китайський авіаносний корабель найкращий американський.

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