Китай одержимий ідеєю потопити авіаносці США: що є для цього в арсеналі НВАК (фото)

Після Третьої Тайванської кризи Китай засвоїв жорсткий урок з боку американського флоту, після чого в Пекіні задумалися про засоби протидії морським силам США. І першим кроком стало придбання корабля "Рига".

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Після демократичних виборів на Тайвані та військової підтримки США Китай як форму залякування ініціював військові навчання, які включали випробування ракет поблизу острова. Але в Пекіні розуміють загрози з боку американських авіаносців, які стануть грізною силою в разі військового конфлікту. Тому китайці наполегливо працювали над тим, щоб протистояти флоту США, який може виступити на боці Тайваню. Про те, що може протиставити НВАК американським авіаносцям йдеться в матеріалі військового експерта Кайла Мізокамі.

Останнім часом ситуація навколо "тайванського питання" загострилася. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) минулого року раз у раз проводила військові навчання у водах поблизу Тайваню, а також на материковій частині Китаю.

Зі свого боку США на певний час розгорнули в регіоні авіаносну групу USS Ronald Reagan. Також у Тихому океані 2020 року перебував інший авіаносець USS Abraham Lincoln. А нещодавно надійшла інформація, що США мають намір спрямувати до Корейського півострова половину своїх авіаносців, включно з USS Abraham Lincoln, USS George Washington, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson і USS Theodore Roosevelt.

У зв'язку з цим Мізокамі в публікації зазначає, що Китай прагне до створення значного авіаносного флоту, водночас впроваджуючи інновації в галузі протидії авіаносцям.

Історія протистояння

На початку 1990-х сталася так звана Третя Тайванська криза, що стала для Китаю моментом знайомства з міццю американських авіаносців, які справили на військових планувальників Піднебесної незабутнє враження.

Після політичних рухів навколо візиту тодішнього лідера Тайваню Лі Тен Хуея до США, на знак протесту Китай почав випробувальні пуски ракет у водах навколо острова.

"Хоча в самих навчаннях не було нічого незвичайного, їх оголошення було незвичайним, і виникли припущення, що це початок кампанії залякування з боку Китаю", — пише Мізокамі.

Важливо

Пустушка на кораблі: експерти помітили на китайському авіаносці Liaoning макет J-35 (фото)

За даними Globalsecurity, передислокація китайських ракетних військ дальнього радіуса дії тривала і в 1996 році, а китайські військові фактично готувалися до військових дій. Однак американці направили найпотужнішу авіаносну групу у Філіппінське море на чолі з авіаносцем USS Nimitz, що стало фактично ляпасом для китайської сторони, оскільки на той час НВАК нічого не міг протиставити флоту США.

Авіаносець USS Nimitz

"Китай, який тільки починав демонструвати наслідки стрімкої економічної експансії, все ще не мав збройних сил, здатних становити реальну загрозу для американських кораблів, які перебували на невеликій відстані від його берегової лінії", — підкреслив Мізокамі.

Накачування м'язів

Після того, як китайцям "вказали на місце", Пекін, імовірно, прийняв рішення кардинальним чином змінити ситуацію. І почали вони з того, що 1998 року китайський бізнесмен придбав в України корпус недобудованого радянського авіаносця "Рига", який згодом став авіаносцем НВАК Liaoning.

Наразі в КНР будують ще щонайменше один авіаносець, а кінцевою метою може стати будівництво п'яти китайських авіаносців.

Авіаносець "Рига"

Авіаносець "Ляонін"

Водночас Другий артилерійський корпус використав свій досвід у створенні ракет великої дальності для створення протикорабельної балістичної ракети DF-21D, яка призначена для ураження великих кораблів на відстані до 2700 км. Хоча за деякими даними її дальність не перевищує 1500 км, при цьому технічні характеристики китайської зброї практично невідомі.

Ракета DF-21D

Висновки

Мізокамі пише, що Третя Тайванська криза стала жорстоким уроком для Китаю, який тривалий час готувався до ведення воєн усередині власних кордонів. Проте ВМС НВАК заслуговують на похвалу за те, що винесли уроки з цього інциденту, і тепер, двадцять два роки потому, цілком можливо, що Китай може серйозно пошкодити або навіть потопити американський авіаносець.

Крім того, на відміну від США, Китай перебуває в унікальному становищі — він бачить цінність авіаносців і будує свій власний флот, але водночас приділяє багато часу і ресурсів темі їхнього потоплення.

Нагадаємо, у Китаї опублікували нові кадри авіаносця Fujian, який має стати першим авіаносцем із катапультою для запуску літаків.