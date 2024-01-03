Близький до завершення: найкращий погляд на новий китайський авіаносець "Фуцзянь" (фото)

Для Військово-морських сил Китаю Type 003 стане першим авіаносцем з катапультами для запуску літаків.

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В Китаї опублікували нові кадри авіаносця "Фуцзянь", який має стати першим авіаносцем з катапультою для запуску літаків. Про це повідомляє The War Zone.

Авіаносець є повністю сконструйованим у Китаї. Не за горами початок випробувань корабля, пишуть журналісти. "Фуцзянь" також відомий під назвою Type 003. Його спустили на воду у 2022 році й авіаносець стане третім кораблем такого типу. Наразі він стоїть на корабельні Changxing Jiangnan, де проходить фінальне оснащення.

Автори зазначають, що на кораблі встановлено три катапульти. Одна на пілотній палубі, а інші дві на носовій частині корабля. Також були опубліковані макети винищувача J-15, ймовірно, це морська версія літака J-15T, який підтримує пуски з катапультою. Окрім J-15 авіаносець Type 003 може отримати стелс-винищувач J-35, який є еволюцією FC-31. Палубний літак раннього попередження та управління KJ-600 також буде ключовою частиною авіакрила разом з гелікоптерами та безпілотники.

Нині перед початком випробувань на воді корабель Type 003 стоїть в сухому доці. Ймовірною причиною є остаточне очищення корпусу, що не є рідкістю. Відтак скоріше за все оригінальне відео, яке опублікувало китайське телебачення, були зняти заздалегідь.

Постачання авіаносця Type 003 у Військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю очікується у 2025 році.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року ЗМІ писали, що будівництво китайського авіаносця Type 003 вийшло на фінальний етап.

29 грудня ЗМІ повідомили, що Японія обладнала есмінець під запуски винищувача F-35B.