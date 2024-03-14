Китай стал лидером в области сверхзвукового оружия: какие ракеты НОАК самые опасные

В Пентагоне отметили, что американские гиперзвуковые ракеты не будут оснащены ядерными боеголовками, так как это окажется "стратегически дестабилизирующим" фактором.

Related video

По данным американской разведки, Китай обладает крупнейшим в мире арсеналом сверхзвуковых ракет, которые могут поражать американские цели как ядерными, так и обычными боеголовками. Об этом 12 марта сообщили в The Washington Times.

Отмечается, что на втором месте находится Россия, которая также обладает "гиперзвуковыми" ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Речь идет о трех видах сверхскоростного маневрирующего оружия, которое также может быть оснащено как ядерными, так и обычными боеголовками.

Таким образом такие достижения геополитических противников США, оставили американцев позади в важнейшем аспекте современной гонки вооружений.

Между тем несмотря на то, что данный вид вооружения представляет немалую угрозу безопасности США, Пентагон не планирует оснащать планируемые гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками из-за опасений, что такое оружие окажется стратегически дестабилизирующим.

Важно

Привет Китаю: США показали бомбардировщик B-52 с гиперзвуковой ракетой на базе Гуам (фото)

На сегодняшний день в результате нескольких недавних неудачных испытаний гиперзвукового оружия, Пентагон пытается догнать Китай и Россию в разработке и развертывании новых высокоскоростных ракет, скорость которых превышает 5 Махов, т.е. в пять раз больше скорости звука.

Чем может угрожать Китай

Аналитик Национального центра воздушно-космической разведки Разведывательного управления Министерства обороны США Джеффри Маккормик отметил, что за последние два десятилетия Китай провел "впечатляющие" испытания и создал гиперзвуковые ракеты для нанесения ядерного и обычного удара по США. Таким образом Пекин теперь обладает "ведущим в мире гиперзвуковым арсеналом".

Маккормик сказал, что самой смертоносной гиперзвуковой ракетой НОАК является DF-17, развернутая в 2020 году. Она способна преодолеть не менее 994 миль (1600 км), что позволит ей достичь американских военных баз и флота в западной части Тихого океана.

Китайские ракеты DF-17

Российский перехватчик МиГ-31К с ракетой "Кинжал"

Ответные меры США

Чиновники из Пентагона подчеркивают, что разработка гиперзвуковых ракет в США — это один из самых насущных вопросов национальной обороны страны, поскольку и Россия и Китай продолжают разработку своих собственных программ "головокружительными темпами".

Республиканский конгрессмен Дуг Лэмборн в связи с этим заявил, что совместная ракетная программа американских армии и флота потерпела несколько неудач в испытаниях, но военные работают над выявлением и устранением неисправностей и возвращением программ к летным испытаниям.

"Однако на данный момент мы все еще сильно отстаем от наших противников, даже если все пойдет по плану", — подчеркнул Лэмборн.

По его словам, гиперзвуковые ракеты являются ключевым компонентом в комплексе возможностей, необходимых объединенным силам для сдерживания, и они крайне необходимы в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия китайским силам.

Напомним, обозреватели The War Zone сообщили, что ВВС США остаются открытыми в возможности продолжения работы над гиперзвуковой ракетой ARRW или AGM-183A. В 2025 году денег для ракеты AGM-183A не предусмотрено, но есть намеки, свидетельствующие о продолжении разработки после испытаний.