ВС РФ нанесли ракетные удары по Одессе: погибли фельдшер и работник ГСЧС (видео)

По данным местных медиа, в городе мог быть прилет в жилой дом с большим количеством пострадавших, однако власти официально не комментировали это. Известно, что погибшие прибыли на место трагедии для оказания помощи, но ВС РФ нанесли повторный удар.

Российские оккупанты посреди дня атаковали Одессу ракетами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре 15 марта.

О возможной атаке в 11:04 изначально заявили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Там появилось сообщение о том, что в направлении Одессы летит ракета. Спустя 13 минут командование добавило, что для южных украинских регионов существует угроза баллистики, поэтому тревогу игнорировать нельзя.

Как сообщил корреспондент Фокуса, после этого в городе прозвучали новые сильные взрывы. Противник мог запускать вооружение с территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Местный Telegram-канал "Новости Одесса" сообщил, что после атаки ВС РФ возможно есть прилет по жилому дому. Пострадавших в результате вражеского террора может быть около 35 человек, как пишут в медиа, однако официально местные власти этого не комментировали. Информация может не соответствовать действительности.

ВС РФ атаковали Одессу ракетами Фото: Скриншот ВС РФ атаковали Одессу ракетами Фото: Скриншот

Также Telegram-каналы поделились роликом, на котором можно услышать моменты с ракетными ударами по городу, которых было несколько с разным промежутком.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале также поделился некоторыми первыми подробностями по поводу удара по Одессе. При этом информацию местных медиа о "прилете" в жилой дом он не комментировал.

На месте трагедии также погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли после первого взрыва оказать помощь пострадавшим, сообщили в ОВА.

"Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Россия — страна-террорист", — пишет Олег Кипер.

Напомним, 15 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по Мирнограду Донецкой области. Российской ракетой полностью уничтожено здание учебного заведения. Из-за массированного ракетного удара под землей оказались пятеро горняков на шахте "Центральная".