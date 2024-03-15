Пентагон пополнит на $6,5 млрд запасы оружия включая HIMARS и TOW после оказания помощи Украине

Пентагон, по словам официальных лиц, имеет около 10 миллиардов долларов для срочного пополнения собственных запасов.

Министерство обороны США пополнит свои запасы оружия на 6,5 млрд долларов после оказания помощи Украине. Пентагон нуждается в ракетах к противотанковым комплексам TOW, комплексах HIMARS и приборах ночного видения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, направленный в Конгресс США.

В документе, датированном 24 февраля, американские военные заявили о необходимости пополнения запасов ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 миллионов долларов. Также это касается приобретения противотанковых комплексов TOW на 348 миллионов долларов и приборов ночного видения на 308 миллионов долларов.

Вооружение и оборудование планируют приобрести в разных штатах на американских предприятиях. Этот список является лишь частью общего списка вооружений, который включает на сумму 10 миллиардов долларов, которые США предоставили со своих складов украинским войскам. Ассигнований для пополнения запасов от Конгресса не было получено.

Пентагон ожидает, что эти средства включат в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю. По словам официальных лиц, Пентагон имеет около 10 миллиардов долларов в срочном пополнении.

Подчеркивая потенциальную экономическую выгоду многих законодателей в родных штатах и округах, это является частью кампании убеждения Пентагона, чтобы Палата представителей одобрила пакет, предусматривающий 60 миллиардов долларов военной помощи Украине.

Пытаясь поддержать дело Пентагона, генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, планирует в четверг посетить предприятие Lockheed Martin Corp в Арканзасе, где собирают большое количество ракет. Он также посетит армейский боеприпасный завод McAlester в Оклахоме.

Напомним, 13 марта журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Пентагон готов предоставить Украине ATACMS дальнего радиуса действия на 290 км. Американские военные теперь могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, сообщили официальные лица США журналистам.