Артиллерию будущего отменили: почему гаубица XM1299 не поступит на вооружение армии США

Американских специалистов не удовлетворили результаты полевых испытаний, так как были отмечены проблемы с чрезмерным износом ствола и другие технические недостатки. Однако завершение программы XM1299 не означает окончания поиска новых решений, отметили эксперты.

Армия США не планирует закупать дальнейшие прототипы артиллерийской системы, разрабатываемой в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Таким образом, самоходная гаубица XM1299, разработанная компанией BAE Systems, не будет принята на вооружение американских вооруженных сил, сообщает Defense News.

Как заявил на брифинге помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш, работы над прототипом САУ XM1299 завершились осенью прошлого года, после чего начались полевые испытания самоходки.

"Мы завершили работу по созданию прототипа прошлой осенью. К сожалению, он оказался недостаточно успешным, чтобы сразу приступить к производству", — сказал Буш.

Исходя из слов чиновника, решение было принято по результатам полигонных испытаний, в ходе которых были отмечены проблемы с чрезмерным износом ствола и другие технические недостатки. Несмотря на многообещающие характеристики, такие как увеличенная грузоподъемность и новые типы боеприпасов, включая реактивные снаряды, программа так и не достигла ожидаемых результатов.

Какие задачи ставили американские военные

САУ XM1299 должна была заменить устаревшие пушечные гаубицы семейства M109, обладая большей дальностью стрельбы и поражающей способностью. Однако, несмотря на передовые технологические решения, программа столкнулась с рядом трудностей, включая проблемы с долговечностью ствола и эффективностью специальных боеприпасов.

Такой шаг армии США знаменует собой завершение очередной программы по поиску преемника самоходки M109. Новую систему отличало основное орудие XM907 со стволом длиной более 9 метров по сравнению с 6 метровым L/39 у САУ M109A7. Это позволило достичь дальности, ранее свойственной реактивной артиллерии. Используя ракету ХМ1113 с реактивным движителем, гаубица ХМ1299 поражала цель на расстоянии 70 км, а специальным подкалиберным боеприпасом ХМ1155-SC можно было точно поражать объекты на расстоянии 110 км.

Несмотря на неудачу программы XM1299, многие из разработанных технологических решений могут быть применены к существующим артиллерийским системам для повышения их эффективности и дальности стрельбы.

В то же время это указывает на необходимость дальнейших исследований в области развития артиллерии, особенно в контексте меняющихся боевых условий и новых технологических вызовов.

Достигла ли артиллерия США технологических пределов

Обозреватели Defence 24 отмечают, что потенциал дальнейшего развития ведения огня специальными боеприпасами сомнителен, особенно в контексте требований к их долговечности и эффективности. Тем не менее завершение программы XM1299 не означает окончания поиска новых решений, а скорее является отправной точкой для дальнейших технологических изысканий в области артиллерии.

Война в Украине показала, что способность произвести много тысяч выстрелов до замены ствола становится решающим фактором, особенно в конфликтах, где артиллерия играет ключевую роль. Поэтому, несмотря на неудачу программы XM1299, исследования новых технологий в этой области будут продолжены, чтобы обеспечить вооруженным силам эффективную и всестороннюю огневую поддержку в будущих операциях.

В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что XM1299 может оказаться на свалке истории, многие элементы этой программы останутся на вооружении, а извлеченные уроки будут полезны для будущих артиллерийских проектов. В конечном итоге, решение о завершении программы ERCA поднимает вопросы не только о будущем американской артиллерии, но и о пределах технологической осуществимости в повышении мощности и эффективности артиллерийских систем в принципе.

Напомним, в декабре прошлого года американская самоходная САУ M109 Paladin установила рекорд по дальности стрельбы, выпустив снаряд XM1155-SC на 71 км. Таким образом дальность полета боеприпаса сравнима с дальностью ракеты M31 GMLRS.