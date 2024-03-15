"Должны применить пятую статью": Россия приблизилась к красной линии НАТО, — СМИ

Пятая статья устава НАТО задействовалась только один раз — для поддержки США после терактов 11 сентября. В Кремле неоднократно заявляли, что их не отпугнет присутствие высокопоставленных лиц в Украине.

Предполагаемое подавление Россией спутникового сигнала самолета с британским министром обороны Грантом Шэппсом, если подтвердится, может стать последним заигрыванием Москвы с красными линиями НАТО. Об этом пишет Newsweek.

Грант Шэппс возвращался из поездки на военную базу НАТО в Польше, и рядом с российским эксклавом Калининградом, известным как центр радиоэлектронной борьбы, помехи продолжались около получаса. Мобильная связь не работала, а пилотам пришлось определять местоположение с помощью альтернативных технологий.

Это не первый и даже не самый серьезный случай, когда имела место угроза высокопоставленному представителю НАТО. Авторы публикации в качестве примера приводят обстрел Одессы, когда российская ракета упала недалеко от места, где находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Убийство или ранение руководителя страны НАТО не приведет в действие 5-ю статью Альянса о коллективной безопасности. Хотя, по словам журналистов, союзники согласны, что вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке должно рассматриваться как нападение на всех, и поэтому должна применяться 5-я статья.

В учредительном документе НАТО упоминается, что любая военная помощь должна предоставляться в соответствии с конституционными процессами, то есть с согласия национальных органов.

Этот пункт был задействован только один раз — для поддержки США после терактов 11 сентября.

В Кремле неоднократно заявляли, что их не отпугнет присутствие высокопоставленных лиц в Украине. Российские снаряды падали на Киев в апреле 2022 года, когда там находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

А в первые часы полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года во время первой бомбардировки Киева в городе были министры иностранных дел Эстонии и Латвии.

Напомним, что во время ракетного удара по Одессе 15 марта погибли бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин и экс-заместитель управления Национальной полиции Александр Гостищев.

Также сообщалось, что Португалия предоставит €100 млн для закупки боеприпасов для Украины.