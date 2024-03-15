Путин похвастался количеством ракет и снарядов, которые "сбивает" российская ПВО

Российский президент обвинил Украину в попытке сорвать "выборы" и "запугать население", а также заявил, что атаки на Курскую и Белгородскую области не останутся без ответа.

Российская противовоздушная оборона якобы отражает около 95% атак со стороны Украины. Таким оптимистичным показателем "сбития" поделился президент Владимир Путин с членами Совета безопасности Российской Федерации во время видеовстречи в пятницу, 15 марта, фрагмент которой опубликовало информагентство "РИА Новости".

Путин пожаловался, что в первый день так называемых "выборов" Украина якобы осуществила удары в ряде приграничных областей РФ с целью "сорвать процесс голосования и запугать население".

"Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", — заверил президент России.

Он добавил, что "Киеву не удастся помешать выборам в РФ с помощью диверсионных атак".

"Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и уверен, никогда не будет", — сказал Путин и подчеркнул, что атаки на Курскую и Белгородскую области не останутся безнаказанными.

Напомним, 15 марта в Белгородской области из-за прилетов и ракетной опасности на некоторых избирательных участках приостанавливали голосование. В Минобороны РФ сообщили о якобы успешной работе ПВО.

В первый день так называемых "выборов" президента РФ в ряде российских городов, а также на временно оккупированных территориях Украины зафиксированы случаи умышленной порчи ящиков с бюллетенями или другого имущества на избирательных участках. В Московской области женщина подожгла кабинку для голосования. В Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка.