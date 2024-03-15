"Политическая дисфункция": помощь США для Украины может быть выделена слишком поздно, — WP

Без военной поддержки Вашингтона к лету Киев может понести большие потери, утверждают американские журналисты.

В Белом доме не исключают, что в результате "политической дисфункции Вашингтона" Украина может получить американскую помощь слишком поздно "для недопущения катастрофы". Об этом идет речь в материале издания The Washington Post.

В администрации Байдена считают, что при самом оптимистичном сценарии уже в течение этого года может быть потеряно "бесчисленное количество жизней", а при пессимистическом — произойдет прорыв линии фронта.

По словам высокопоставленного чиновника США, для Украины не закончится ничем хорошим то, что поставки не будут осуществляться длительное время. Он считает, что это может вызвать потенциальный крах. Однако даже если Украина и сможет удержаться, для этого нужно будет пойти на жертвы бесчисленными жизнями.

В то же время "старший советник Зеленского", имя которого не указали, выразил согласие с тем, что если США не продолжат оказывать помощь, есть большая вероятность больших потерь территории до лета. По данным источника, люди не осознают, насколько сейчас на фронте критическая ситуация, в частности из-за низкого морального духа и невысокой динамики. К тому же среди молодых людей присутствует страх мобилизации "на гибель" из-за недостатка оружия.

В издании также отмечают, что украинские политические лидеры уже проинформировали европейских и американских чиновников о том, что до конца марта боеприпасы для части систем ПВО могут фактически иссякнуть.

Отметим, что пока Конгресс США не одобрил новый большой пакет помощи Украине на 60 млрд долларов. А в Белом доме 7 марта заявляли, что ищут другие способы предоставить Киеву помощь в войне против России.