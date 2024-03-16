РФ хочет аннулировать передачу Крыма под контроль Украины в 1954 году: появилась реакция МИД

В МИД Украины заявили, что со стороны РФ это попытка оправдать грубые нарушения международного права. Москва паникует перед неизбежной деокупацией полуострова.

Россия хочет переписать историю оккупированного Крыма. В Госдуме хотят аннулировать соглашения, согласно которому Украина получила контроль над полуостровом в 1954 году. Об этом пишет издание Newsweek.

В материале говорится, что Россия и Украина в 1954 году были республиками СССР. Украина сохранила контроль над Крымом после развала Советского Союза в 1991 году и провозглашения своей независимости.

"Законопроект, недавно внесенный в российскую Государственную Думу депутатами Константином Затулиным и Сергеем Цековым, объявит решение Советского Союза передать Крым Украине незаконным и неконституционным", — пишет издание.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на законопроект еще 12 марта. В ведомстве заявили, что это попытка со стороны РФ оправдать грубые нарушения международного права. Такая инициатива говорит о панике по поводу неизбежной деокупации полуострова.

"Внесение в Государственную Думу РФ проекта закона о признании "незаконным" решения советской власти 1954 года о передаче Крыма Украине является никчемной попыткой российской диктатуры узаконить собственные грубые нарушения международного права", – говорится в сообщении министерства.

В МИД Украины заявили, что власти в РФ могут продолжать распространять пропаганду под прикрытием своих законов. Однако это не поменяет признанного мировым сообществом положения дел. Крым – это часть Украины.

Как отметили журналисты, в указе 1954 года, который предоставил Украине контроль над Крымом, говорится о территориальной близости и тесных экономических связях между Украинской СССР и полуостровом.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон назвал "законной" оккупацию Крыма в 2014 году. Он повторил пропагандистский тезис и заявил, что якобы 90% русскоязычного населения полуострова захотели стать частью России.

Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сказал, что оккупанты в Крыму знают, к какому сценарию нужно готовиться. По его словам, четких анонсов о будущих комплексных мероприятиях на полуострове противник не получит, однако он и так осознает, к чему это ведет — освобождению украинской территории от захватчиков.