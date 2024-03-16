РСЗО "Вампир" и "Точка-У" атаковали Белгород: власти РФ сообщают о жертвах и попаданиях (видео)

Оборонное ведомство России заявило об успешной работе противовоздушной обороны, однако в Белгороде и области зафиксированы разрушения и пострадавшие. Их доставили в больницу.

Ночью и утром 16 марта атаке подвергся Белгород и область. По региону ударили из различного вида вооружения. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в Telegram.

"В течение минувшей ночи пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" объектами на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Российская ПВО якобы перехватила и уничтожила три БПЛА, реактивный снаряд и ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью. Кроме этого, около 8:00 мск российская ПВО якобы сбила восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над регионом. А около 8:30 было якобы уничтожено два дрона. Около 9:00 средства ПВО РФ сбили еще один беспилотник над Белгородской областью.

По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, над Белгородом и регионом якобы сработала российская ПВО, было уничтожено восемь снарядов РСЗО "Вампир" на подлете к городу. Он отметил, что в результате атаки есть погибшие.

"К большому сожалению, два человека погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после чего машина врезалась в пассажирский автобус", — сказал Гладков.

Он подчеркнул, что граждане не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она пришла вместе с сыном кормить собак. Она погибла на месте, тогда как за жизнь ее сына борются медики — у него осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Также двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, их состояние — удовлетворительное. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

В Белгороде зафиксированы разрушения — у семи многоэтажек выбиты окна, повреждено остекление на балконах и лоджиях. Также в двух социальных и двух хозяйственных объектах зафиксированы повреждения, изуродовано 15 автомобилей.

Также разрушения зафиксированы в нескольких селах Белгородского района, а именно в поселке Дубовое повреждены шесть частных жилых домов и две надворные постройки, в поселке Северный и Разумное — по одному частному домовладению и автомобилю, осколками изуродовано здание ТЦ "Сити Молл".

Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков Фото: Настоящий Гладков

Напомним, утром 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на одном из ник возник масштабный пожар. По информации губернатора региона Дмитрия Азарова, якобы никто не пострадал.

15 марта Белгород в России обстреляли из РСЗО, в результате чего пострадали два человека и есть разрушения. Однако Минобороны РФ заявило об успешной работе противовоздушной обороны.