Герой без оружия: в больнице после удара по Одессе скончался еще один сотрудник ГСЧС (фото)

По словам начальника ОВА Олега Кипера, врачи не смогли спасти 39-летнего Виталия Алимова, который работал на месте "прилета". Количество погибших увеличилось до 21 человека.

Российские оккупанты 15 марта нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли десятки людей. Количество жертв вновь увеличилось, о чем сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале 16 марта.

По его словам, количество погибших выросло до 21 человека и еще одной жертвой стал 39-летний сотрудник ГСЧС. Врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно.

"Количество жертв российского ракетного удара по Одессе возросло до 21. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия", — написал Олег Кипер.

В Одессе увеличилось количество жертв после ракетного удара Фото: ГСЧС

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко также подтвердил смерть еще одного сотрудника ГСЧС в результате ракетного удара по Одессе. Об этом написали в Telegram-канале МВД.

"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", — добавил Игорь Клименко.

Перед этим начальник Одесской ОВА писал, что в больнице лечение проходит около 40 пострадавших, 9 из которых — в тяжелом состоянии.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в свою очередь заявляла, что количество пострадавших еще может увеличиться. Люди начинают отходить от шока и только после этого обращаются за помощью к медикам.

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли два ракетных удара по Одессе. В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер". Жертвами ракетной атаки стали более 20 человек, еще 73 получили ранения.