Самый масштабный теракт: ОВА уточнила данные о пострадавших после ударов РФ по Одессе

По словам начальника администрации Олега Кипера, 40 человек находятся в больницах после массированного обстрела. В ОК "Юг" добавили, что количество раненых может увеличиться, ведь люди отходят от шока и обращаются за помощью.

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Днем 15 марта российские оккупанты атаковали ракетами город Одесса, в результате чего десятки людей погибли и получили серьезные ранения. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале поделился новыми деталями.

По его словам, по состоянию на 09:00 в медицинских заведениях города находятся на лечении 40 человек, которые пострадали от ракетной атаки ВС РФ. Из них 9 получили серьезные ранения и их состояние оценивается как тяжелое.

"Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Олег Кипер.

В ОВА поделились последними данными о ракетном ударе по Одессе Фото: Скриншот

Высказалась по этому поводу и начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, 16 марта спасатели завершили поисково-спасательные работы, однако количество пострадавших и жертв может увеличиться. Люди отправляются от шока и только после этого обращаются к врачам.

"К сожалению, продолжается уточнение пострадавших и погибших. Эти цифры меняются. Отслеживаем их на ресурсах ГСЧС и областной военной администрации", — говорит Наталья Гуменюк.

Отдельно она добавила, что противник мог ударить по городу баллистическими ракетами "Искандер-М", однако эксперты продолжают работать над тем, чтобы установить точный типа ракет, которые прилетели по Одессе и отобрали жизни 20 человек.

В целом, говорит Наталья Гуменюк, россияне продолжают терроризировать южные регионы страны, а сама Одесса для противника болезненное место, особенно в разрезе проведения выборов президента. ВС РФ регулярно давят на регион и это прослеживается по всем атакам.

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли два ракетных удара по Одессе. В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер". Жертвами ракетной атаки стали 20 человек, еще 73 получили ранения.

Позже на российский террор отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский пообещал "справедливую реакцию" на обстрел Одессы.