Белорусской полк Калиновского начал производство 120-мм минометов: в чем их особенность (видео)

Миномет — это очень ходовое вооружение, которое используют все военные. За основу разработки был взят чешский миномет и запчасти с 2С12 "Сани".

Добровольческий белорусский полк Калиновского заявил о начале выпуска 120-мм минометов собственными силами. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале подразделения.

По словам военных, разработка миномета началась еще в 2023 году. Тогда же начались испытания изделия. Основная задача миномета на фронте — уничтожение живой силы, укреплений или техники врага. В полку все используют минометы, но они могут портиться в ходе боевых действий. Каждый выстрел — это высокое трение и давление мины с пушкой, что за сотни раз приводит к снижению качества минометов. А на неделе может привести и к разрыву ствола, что ставит в опасность самих бойцов.

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Военные говорят, что они наблюдают определенный дефицит минометов в Силах обороны, поэтому решили разработать собственный.

"Разработка наших военных должна хотя бы частично решить эту проблему и закрыть насущные потребности. Сейчас для подразделений полка Калиновского, а в будущем и не только им", — сообщили в видео.

Миномет сделали с нуля из специальных сплавов. За основу были взяты чертежи чешского миномета. Опорная плита, казенник и другие запчасти берутся из советского миномета 2С12 "Сани". Такой подход позволяет за небольшие сроки производить миномет. Заявленная дальность выстрела составляет 7 км. Новое вооружение проходит серию испытаний, прежде чем их получают военные.

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