После ударов по Одессе: Греция может передать Украине ЗРК С-300, — СМИ

По данным журналистов, на замену советских комплексов Греция может получить американскую батарею Patriot.

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Во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу прогремели взрывы. После этого появилась информация, что Украине передадут зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Греция рассматривает возможность поставки в Украину ЗРК С-300, которые находятся на острове Крит. Ранее страна отказывалась от поставок, потому что они не хотели раздражать Россию и США отказывались передать на замену советских систем современные Patriot.

Утверждается, что в последнее время было много разговоров о замене греческих имеющихся систем на современные американские. Взрыв российской ракеты во время визита Кириакоса Мицотакиса во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заставил Грецию меньше думать о предостережениях России.

Некоторые политики все еще сомневаются относительно поставок С-300 Украине из-за визита Зеленского в Турцию, которая предлагает свое посредничество в мирных переговорах с Россией. В любом случае, окно возможностей для поставки С-300 быстро закрывается, потому что система уже почти устарела, пишут авторы.

Получение системы Patriot помогло бы Греции модернизировать свою оборону на восточных островах Эгейского моря, на небольшом расстоянии от Турции.

Напомним, 1 февраля Госдеп заявил, что Турция не получит F-35 пока не откажется от российских ЗРК С-300 и С-400.

В декабре 2022 года в РФ заявили, что Афины должны отказаться от "опасных замыслов" поставки ЗРК С-300 Украине.